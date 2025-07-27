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Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu! Joao Felix'in yeni adresi belli oldu

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#Joao Felix#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayla anılıyordu Joao Felixin yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 11:54

Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix, Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmak üzere.

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İsmi sık sık Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ve bir süredir eski kulübü Benfica ile transfer görüşmelerinde bulunan Joao Felix'in yeni takımı belli oluyor.

Sky Sports'un haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Joao Felix'in transferi için Chelsea ile 50 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

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Al-Nassr'ın Felix'le anlaşma sağladığı ve Chelsea ile olan görüşmelerin de ileri aşamada olduğu belirtilirken, resmi açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GEÇEN YAZ 52 MiLYON EURO’YA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix; sezonun ilk yarısında Chelsea, ikinci yarısında kiralık olarak Milan forması giydi.

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Toplamda 41 maçta görev yapan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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#Joao Felix#Fenerbahçe#Galatasaray

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