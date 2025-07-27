Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu! Joao Felix'in yeni adresi belli oldu

Haberin Devamı

İsmi sık sık Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ve bir süredir eski kulübü Benfica ile transfer görüşmelerinde bulunan Joao Felix'in yeni takımı belli oluyor.

Sky Sports'un haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Joao Felix'in transferi için Chelsea ile 50 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

Gözden Kaçmasın Süper Lig devinden Anthony Martial bombası! Görüşmeler başladı Haberi görüntüle

Al-Nassr'ın Felix'le anlaşma sağladığı ve Chelsea ile olan görüşmelerin de ileri aşamada olduğu belirtilirken, resmi açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GEÇEN YAZ 52 MiLYON EURO’YA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix; sezonun ilk yarısında Chelsea, ikinci yarısında kiralık olarak Milan forması giydi.

Haberin Devamı

Toplamda 41 maçta görev yapan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi.