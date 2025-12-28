Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku, Milan'da şov yaptı!

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, evinde konuk ettiği Hellas Verona'yı evinde 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

NKUNKU YILDIZLAŞTI

Milano ekibi, 45+1. dakikada Pulisic'in golüyle soyuna odasına 1-0 üstün girdi.

Verona'da Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Nelsson, 48. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Beyaz noktada topun başına geçen Christopher Nkunku, Serie A'daki ilk gol sevincini yaşadı. Fransız yıldız, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Nkunku, gösterdiği performansla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Christopher Nkunku için Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ciddi girişimlerde olduğu iddia ediliyor.

NKUNKU'NUN RAKAMLARI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 15 maçta, 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Fransız yıldız, sezon başında Chelsea'den İtalyan devine 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.