×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku, Milan'da şov yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Nkunku
Fenerbahçe ve Galatasarayla anılan Nkunku, Milanda şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 19:57

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku, İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanan Milan-Verona maçında attığı gollerle yıldızlaştı. Fransız yıldız, takımının 3-0'lık galibiyetine 2 gollük katkı verirken, bu sezon ilk kez ligde rakip fileleri sarsmayı başardı.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan, evinde konuk ettiği Hellas Verona'yı evinde 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. 

NKUNKU YILDIZLAŞTI

Milano ekibi, 45+1. dakikada Pulisic'in golüyle soyuna odasına 1-0 üstün girdi. 

Verona'da Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Victor Nelsson, 48. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Beyaz noktada topun başına geçen Christopher Nkunku, Serie A'daki ilk gol sevincini yaşadı. Fransız yıldız, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirleyen isim oldu. 

Nkunku, gösterdiği performansla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. 

Gözden KaçmasınNkunku, Fenerbahçeye mi, Galatasaraya mı geliyorNkunku, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı geliyor?Haberi görüntüle

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Christopher Nkunku için Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ciddi girişimlerde olduğu iddia ediliyor. 

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Galatasarayla anılan Nkunku, Milanda şov yaptı

NKUNKU'NUN RAKAMLARI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 15 maçta, 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Fransız yıldız, sezon başında Chelsea'den İtalyan devine 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Nkunku

BAKMADAN GEÇME!