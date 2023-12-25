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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışı kadın futbolunda da sürüyor

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#Futbol#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayın zirve yarışı kadın futbolunda da sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 18:52

Fenerbahçe ve Galatasaray hem erkek futbolunda hem de kadın futbolunda aynı puanla liderlik mücadelesi veriyor.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kalırken zirve değişmedi ve sarı lacivertliler 2023 yılını zirvede kapattı. 

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken aynı mücadele kadın futbolunda da yaşanıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk için Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele veriyor.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin 15. haftası geride kalırken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, evinde Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yenerek puanını 36'a çıkardı.

Galatasaray ise deplasmanda ALG Spor'a 4-1 yenilirken 36 puanda kaldı ve zirveyi averajla Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 44 puan ve averajla; kadınlarda ise 36 puan ve yine averajla rakibi Galatasaray'ın önünde yer alıyor.

 

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#Futbol#Fenerbahçe#Galatasaray

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