×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde 'savunma' düellosu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde savunma düellosu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 10:44

Yaklaşan devre arası transfer döneminde takım savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, hem Brezilya Ligi hem de Libertaores şampiyonu olan Flamengo'nun kaptanını gözüne kestirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray ve Fenerbahçe, 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın rakibi Monaconun güçlü ve zayıf yönleri: Merkezi doğru kapat, kenarlardan hücum yapGalatasaray'ın rakibi Monaco'nun güçlü ve zayıf yönleri: Merkezi doğru kapat, kenarlardan hücum yap!Haberi görüntüle

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY, LEO PEREIRA'YI İSTİYOR!"

Globo'nun özel haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Flamengo'nun kaptanı Leo Pereira'yı transfer gündemine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde savunma düellosu

MENAJERİNDEN BİLGİ ALINDI

29 yaşındaki savunma oyuncusuyla Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah, ve Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgilendiği belirtilirken, Süper Lig devlerinin oyuncunun menajeriyle temasa geçerek bilgi aldığı ve mali şartları sorduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kırmızı-siyahlı takımın Pereira için Avrupa'daki yaz transfer döneminde (Brezilya'da sezon ortası) Valencia, Sevilla ve Porto'dan resmi teklif aldığı ve bu teklifleri reddettiği, ancak bu kulüplerin de tecrübeli savunmacıya olan ilgisini sürdürdüğü kaydedildi.

Flamengo yönetiminin takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Pereira'yı satmak istemediği ancak müzakerelere açık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde savunma düellosu

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Pereira'nın Flamengo ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki savunmacının sözleşmesinde ise 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde savunma düellosu

2025'TE 60 MAÇA ÇIKTI, 5 GOL ATTI!

Brezilya Ligi'ndeki şampiyonluğunu Libertadores'i kazanarak taçlandıran Flamengo'nun başarısında kilit rol üstlenen Pereira 2025 yılında 59'u ilk 11'de olmak üzere 60 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Flamengo bu maçlarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve yalnızca 8 mağlubiyet aldı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!