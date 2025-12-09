Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde 'savunma' düellosu!

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Galatasaray ve Fenerbahçe, 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY, LEO PEREIRA'YI İSTİYOR!"

Globo'nun özel haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Flamengo'nun kaptanı Leo Pereira'yı transfer gündemine aldı.

MENAJERİNDEN BİLGİ ALINDI

29 yaşındaki savunma oyuncusuyla Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah, ve Yunanistan'dan Olympiakos'un ilgilendiği belirtilirken, Süper Lig devlerinin oyuncunun menajeriyle temasa geçerek bilgi aldığı ve mali şartları sorduğu belirtildi.

Kırmızı-siyahlı takımın Pereira için Avrupa'daki yaz transfer döneminde (Brezilya'da sezon ortası) Valencia, Sevilla ve Porto'dan resmi teklif aldığı ve bu teklifleri reddettiği, ancak bu kulüplerin de tecrübeli savunmacıya olan ilgisini sürdürdüğü kaydedildi.

Flamengo yönetiminin takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Pereira'yı satmak istemediği ancak müzakerelere açık olduğu belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Pereira'nın Flamengo ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

29 yaşındaki savunmacının sözleşmesinde ise 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

2025'TE 60 MAÇA ÇIKTI, 5 GOL ATTI!

Brezilya Ligi'ndeki şampiyonluğunu Libertadores'i kazanarak taçlandıran Flamengo'nun başarısında kilit rol üstlenen Pereira 2025 yılında 59'u ilk 11'de olmak üzere 60 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Flamengo bu maçlarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve yalnızca 8 mağlubiyet aldı.

