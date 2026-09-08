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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi! İşte Süper Lig devlerinin tur şansları

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayın Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi İşte Süper Lig devlerinin tur şansları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 13:44

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon bu akşam oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye, 19 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde iki takımla temsil edilecek. İlk maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi 10 bin kez simüle edilirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da tur atlama şansları hesaplandı. İşte detaylar...

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk hafta maçları 8,9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turnuvanın ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le, Fenerbahçe ise İtalyan takımı Roma'yla evinde karşılaşacak.

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10 BİN KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesinde Opta, turnuvada yer alacak 36 takımın lig aşamasında oynayacağı 8 maç ve sonraki turlarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

10 bin simülasyon sonucunda takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şansları hesaplandı.

ARSENAL ŞAMPİYONLUK İÇİN FAVORİ

Yapılan simülasyona göre geçtiğimiz sezonun finalisti Arsenal, bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi. Arsenal'ı Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain takip etti.

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FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN TUR ŞANSLARI

Hazırlanan raporda Fenerbahçe Galatasaray'ın tur şansları da yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası öncesinde yapılan simülasyona göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansları şöyle:

FENERBAHÇE

  • Son 16 play-off: Yüzde 48.2
  • Son 16: Yüzde 27.5
  • Çeyrek final: Yüzde 8.4
  • Yarı final: Yüzde 2.2
  • Final: Yüzde 0.5
  • Şampiyonluk: 0.2

Fenerbahçe ve Galatasarayın Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi İşte Süper Lig devlerinin tur şansları

GALATASARAY

  • Son 16 play-off: Yüzde 44.3
  • Son 16: Yüzde 23.7
  • Çeyrek final: Yüzde 7.3
  • Yarı final: Yüzde 2.1
  • Final: Yüzde 0.4
  • Şampiyonluk: Yüzde 0.1

Fenerbahçe ve Galatasarayın Şampiyonlar Ligi maçları simüle edildi İşte Süper Lig devlerinin tur şansları

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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