Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekiminin ardından maç fikstürleri de açıklandı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü:
10 Eylül | Roma
14 Ekim | Aston Villa (D)
20 Ekim | Slavia Prag
4 Kasım | Liverpool
25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)
9 Aralık | LASK (D)
20 Ocak | Villarreal
27 Ocak | Atletico Madrid (D)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
9 Eylül | Sporting (D)
13 Ekim | Barcelona
21 Ekim | Lille (D)
3 Kasım | Stuttgart
24 Kasım | Aston Villa
8 Aralık | AEK (D)
19 Ocak | Feyenoord
27 Ocak | PSG (D)