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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 14:16

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekiminin ardından maç fikstürleri de açıklandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü:

10 Eylül | Roma

14 Ekim | Aston Villa (D)

20 Ekim | Slavia Prag

4 Kasım | Liverpool

25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)

9 Aralık | LASK (D)

20 Ocak | Villarreal

27 Ocak | Atletico Madrid (D)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

9 Eylül | Sporting (D)

13 Ekim | Barcelona

21 Ekim | Lille (D)

3 Kasım | Stuttgart

24 Kasım | Aston Villa

8 Aralık | AEK (D)

19 Ocak | Feyenoord

27 Ocak | PSG (D)

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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