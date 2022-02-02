Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Sinan Bolat'ta belirsizlik sürüyor! Transfer dönemi kapandı ancak...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Sezonun transferinde son dakika Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbulda...Sezonun transferinde son dakika! Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbul'da...#Transfer
Son dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyorSon dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyor#Mehmet Muş
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli olduCDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu#Omicron
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Soyluya KADES telefonu: Gece 04.30da telefonum çaldı...Bakan Soylu'ya KADES telefonu: Gece 04.30'da telefonum çaldı...#KADES
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Serdar Ortaç: Kürtajı ben istemedimSerdar Ortaç: Kürtajı ben istemedim#Hande Soral
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Sinan Bolat'ta belirsizlik sürüyor! Transfer dönemi kapandı ancak...

#Sinan Bolat#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Sinan Bolatta belirsizlik sürüyor Transfer dönemi kapandı ancak...

Son olarak Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Sinan Bolat'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da transfer dönemi bitmesine karşın Gent'ten henüz ayrılmayan Bolat, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli kaleci Sinan Bolat, geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Belçika basınından Nieuwsblad'e yaptığı açıklamada transferin son günü olan 31 Ocak'a vurgu yapan Bolat, "İki kulüp resmi olarak Gent'e teklif yaptı. Ne olacağını göreceğiz çünkü 24 saatte çok şey değişebilir. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Aksi takdirde büyük kargaşa yaşanır" diye konuşmuştu.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR: "SADECE NETLİK İSTİYORUM"

Avrupa'da resmi transfer döneminin sona ermesinin ardından Sinan Bolat henüz bir takımla anlaşmış değil. Kulübü Gent'in de kaleci transferi yapmamasıyla tecrübeli kalecinin geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli eldiven kariyerinde netliğe ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum. Ayrılmak istediğim ağzımdan hiç çıkmadı ancak 4-5 aylık sözleşmem kaldı. Sadece netlik istiyorum. Bunu her röportajımda söyledim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinan Bolat#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci