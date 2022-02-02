Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Sinan Bolat'ta belirsizlik sürüyor! Transfer dönemi kapandı ancak...

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli kaleci Sinan Bolat, geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Belçika basınından Nieuwsblad'e yaptığı açıklamada transferin son günü olan 31 Ocak'a vurgu yapan Bolat, "İki kulüp resmi olarak Gent'e teklif yaptı. Ne olacağını göreceğiz çünkü 24 saatte çok şey değişebilir. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Aksi takdirde büyük kargaşa yaşanır" diye konuşmuştu.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR: "SADECE NETLİK İSTİYORUM"

Avrupa'da resmi transfer döneminin sona ermesinin ardından Sinan Bolat henüz bir takımla anlaşmış değil. Kulübü Gent'in de kaleci transferi yapmamasıyla tecrübeli kalecinin geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli eldiven kariyerinde netliğe ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum. Ayrılmak istediğim ağzımdan hiç çıkmadı ancak 4-5 aylık sözleşmem kaldı. Sadece netlik istiyorum. Bunu her röportajımda söyledim" ifadelerini kullandı.

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