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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Mario Hermoso, Bundesliga devine gidiyor!

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#TRANSFER#Mario Hermoso#Leverkusen
Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Mario Hermoso, Bundesliga devine gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 20:00

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı sıkça anılan Mario Hermoso için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol stoper için Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen devreye girdi.

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Transfer dönemindeki hareketlilik sürerken, sıcak gelişmeler de ardı ardına yaşanmaya devam ediyor.

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F.BAHÇE HIZLI, G.SARAY SAKİN BAŞLADI

Süper Lig'den Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Galatasaray şu ana kadar sadece Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı.

İki kulübün de gündemine gelen Mario Hermoso için ise öne çıkan bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Mario Hermoso, Bundesliga devine gidiyor

LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen, Roma'da forma giyen başarılı stoper için devreye girdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberin devamında kulüplerin anlaşmaya vardığı ve Leverkusen'in Hermoso ile son detayları görüştüğü kaydedildi.

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ANTRENMANA ÇIKMADI

Öte yandan Hermoso'nun da Leverkusen ile prensipte anlaştığı ve bu nedenle takımının son antrenmanına çıkmadığı belirtildi.

Bu sezon Roma formasıyla 13 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol kaydetti ve 622 dakika süre aldı.

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#TRANSFER#Mario Hermoso#Leverkusen

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