Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Can, Borussia Dortmund ile sözleşme yeniliyor

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Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Emre Can, takımı Borussia Dortmund ile sözleşme yeniliyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Türk asıllı Alman orta saha, 3 yıllık yeni sözleşme için Dortmund ile anlaşmaya vardı. Romano, teknik direktör Edin Terzic'in Emre Can'ın takımda kalmasını özel olarak istediğini ifade etti.

Yeni sözleşmeyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GALATASARAY, İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Lucas Torreira'nın yanına dinamik bir orta saha arayışında olan GALATASARAY'ın Haziran ayının son haftasında Emre Can ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Kariyerinde daha önce Bayern Münih, Leverkusen, Liverpool ve Juventus gibi kulüpler olan Emre Can, aynı dönemde Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girmişti.

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FENERBAHÇE İÇİN SALİH ÖZCAN VE EMRE CAN İDDİASI

Yerli statüsünde oynatacağı oyuncular için arayışta olan Fenerbahçe'nin ise Dortmund'un iki Türk futbolcusu Emre Can ve Salih Özcan için girişimde bulunduğu belirtilmişti.

BONSERVİSİNE TOPLAM 42 MİLYON EURO ÖDENDİ

Emre Can, 2013’te Bayern Münih’ten Bayer Leverkusen’e 5 milyon Euro’ya giderken 1 yıl sonra 12 milyon Euro’ya Liverpool’un yolunu tuttu. 2018’de bedelsiz gittiği Juventus’tan 2020’de Borussia Dortmund’a 25 milyon Euro’ya transfer olurken kariyeri boyunca bonservisine 42 milyon Euro ödendi.