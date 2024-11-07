Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem polemiği

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F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaşanan tartışmalı pozisyonları yabancı hakemlerin değerlendirmesi için G.Saray ile anlaştıklarını açıkladı, sarı kırmızılılardan yalanlama geldi. Ilıcalı önce sosyal medyadan şu paylaşımla alınan kararı duyurdu: G.Saraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu ile uzun görüşmeler sonrasında, her 2 takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı 2 hakemce değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. 2 hakem, milli arada değerlendirme yapacak ve raporlar kamuoyu ile paylaşılacak.”

MUHATAP ALINMAMALILAR

Hatipoğlu ise açıklamayı şaşkınlıkla okuduğunu belirterek şunları söyledi: “Son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemlerce değerlendirilmesi için görüştük. Ancak ortada bir karar yokken bu açıklama ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. İyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir.”

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TARiHE iZ BIRAKACAK YAKLAŞIM

Ilıcalı ise 6 madde ile yanıt verdi:

1- “Maçlar ve pozisyonlar incelensin” çağrısını milyonların önünde kendisi yaptı.

2- Resmi açıklama ile teklifi kabul ettik.

3- Kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından 2 hakem getirmek üzere anlaştık.

4- 2 hafta sonra İngiltere’den bir hakem getireceğimizi söyledik.

5- Henüz hakem belirleyemediklerini ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi.

6- Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti. Kabul ettik. Tüm adımlar bu şekilde iken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır.”