Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi, Heung-Min Son kararını resmen verdi: 2026'ya kadar Tottenham'da!

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Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI VARDI

32 yaşındaki futbolcunun adı özellikle Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılıların Heung-Min Son ve Marcus Rashford'u gündemine aldığı iddia edilmişti. Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı eritmek isteyen ve taraftarlarıyla 'barışmayı' planlayan Fenerbahçe'nin ise yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak ikinci yarıya iddialı başlama hedefinin bulunduğu öne sürülmüştü.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.