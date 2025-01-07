×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi, Heung-Min Son kararını resmen verdi: 2026'ya kadar Tottenham'da!

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Fenerbahçe ve Galatasarayın gündemindeydi, Heung-Min Son kararını resmen verdi: 2026ya kadar Tottenhamda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 13:30

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son’un opsiyonunu kullanarak sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Premier Lig temsilcisi Tottenham, Heung-Min Son’un sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandığını ve Güney Koreli futbolcunun 2026 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

Gözden KaçmasınSuudi Arabistanda Fatih Terim fırtınası başladı: Gol sevinci gündem oldu Galatasarayda da yapmıştıSuudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası başladı: Gol sevinci gündem oldu! Galatasaray'da da yapmıştıHaberi Görüntüle

Konuyla ilgili Kuzey Londra ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Son’un takımda kalmasından dolayı mutluluk duydukları ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasarayın gündemindeydi, Heung-Min Son kararını resmen verdi: 2026ya kadar Tottenhamda

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI VARDI

32 yaşındaki futbolcunun adı özellikle Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı - kırmızılıların Heung-Min Son ve Marcus Rashford'u gündemine aldığı iddia edilmişti. Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı eritmek isteyen ve taraftarlarıyla 'barışmayı' planlayan Fenerbahçe'nin ise yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak ikinci yarıya iddialı başlama hedefinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son, bu sezon 17’si Premier Lig, 2’si EFL Cup ve 4’ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 23 maçta forma giyerken, 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

BAKMADAN GEÇME!