Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao'dan transfer açıklaması!

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Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao, geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Portekizli yıldız, Milan'dan ayrılma ihtimaline değinirken, kariyerinde yeni bir deneyim yaşama fikrine de açık olduğunu söyledi.

Brezilya'da yayın yapan "PodPah" isimli podcast programına konuk olan Leao şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce kulüple yeni bir deneyim yaşama ihtimalim hakkında konuşmuştum. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. 29'unda Milan'a dönmem gerekiyor ve orada olduğum sürece her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana her şeyimi veren bu formaya saygı duymaya devam edeceğim.

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Bence Milan bana her açıdan çok yardımcı olan bir kulüp. Ancak hayatta başka şeyler için de hedefleriniz ve hayalleriniz oluyor. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse seçenekleri değerlendireceğim. Ama şu anda Milan oyuncusuyum."