Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Omar Marmoush'a dünya devi talip!

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi Omar Marmousha dünya devi talip
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 19:36

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Omar Marmoush için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Bu akşam oynanacak İspanya-Mısır milli maçında dünya devinin scoutları, Manchester City'nin Mısırlı yıldızını yakından takip edeceği iddia edildi.

Geride bıraktığımız kış transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağlamaya çalıştığı Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'a talip çıktı.

BARCELONA İZLEMEYE GELİYOR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Barcelona, oyuncuyu yakından takip ediyor. Katalan devinin scoutları, bu akşam oynanacak İspanya-Mısır milli maçında Marmoush'u canlı izlemek için stadyumda yer alacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Mısırlı yıldızın adı kış transfer döneminde sık sık Süper Lig devleriyle anılmıştı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

Transferi ise Manchester City'de yaşanan sakatlıklardan kaynaklı gerçekleşmediği yazılmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasarayın gözdesi Omar Marmousha dünya devi talip

PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz devi ile 29 maçın 13'ünde ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Manchester City ile 2029 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro.

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

