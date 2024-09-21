Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından derbi yorumu: 'Oynadığım en korkunç yer, maçın adamı olabilir...'

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Trendyol Süper Lig’in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki kritik maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ligdeki 5 maçını da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu unvanı korumak için sahaya çıkacak. 13 puanla 2.sırada bulunan ve teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde ilk derbi maçını oynayacak olan sarı-lacivertli ekip ise taraftarının da desteğiyle galibiyet peşinde olacak. 2013-2017 yılları arasında Galatasaray formasıyla adından söz ettiren eski stoper Aurelien Chedjou ve Senegalli futbolcu Abdoulaye Ba, zorlu mücadele öncesi analizlerini aktardı.

AURELİEN CHEDJOU VE ABDOULAYE BA’DAN ‘DERBİ’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

AURELİEN CHEDJOU: “KADIKÖY, OYNADIĞIM EN KORKUNÇ YERLERDEN BİRİYDİ”

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Kadıköy'e, oradaki atmosfere ve Fenerbahçe taraftarına büyük saygı duyuyorum. Çünkü ne olursa olsun onlar da her zaman takımlarının arkasında duruyorlar. Arkadaşlarıma Kadıköy'ün oynadığım en korkunç yerlerden biri olduğunu söylerdim. Bu tür maçlarda Galatasaray’ın ya da Fenerbahçe’nin favori söyleyemezsiniz. Ben tabii ki Galatasaray'ın yanındayım çünkü benim takımım. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama Fenerbahçe’nin kendi evinde oynayacak olması maçta fark yaratabilir.

“OYUNCULAR, JOSE MOURİNHO İÇİN SAHADA ÖLMEK İSTİYOR”

Zor bir maç olacak çünkü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk yılında adını duyurmak istiyor. Jose Mourinho, her zaman yaptığı gibi oyuncularının sahada verimli bir şekilde oynayabilmeleri için tüm baskıyı nasıl kaldıracağını biliyor. Ayrıca oyuncularına nasıl güven vereceğini çok iyi biliyor. Bundan dolayı oyuncuları da teknik direktörleri için sahada ölmek istiyorlar. Fenerbahçe’nin Fred, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve En-Nesyri gibi iyi oyuncuları var. Tüm bu oyuncular, gerçekten çok üst düzey seviyede. Bu yüzden böyle bir maçı izlemek harika olacak.

“VİCTOR OSİMHEN, DERBİDE MAÇIN ADAMI OLABİLİR”

Victor Osimhen, tabii ki Afrika’nın altın çocuğu. Osimhen, bence tüm Galatasaray taraftarının kendisine duyduğu sevgiye karşılık vermek istiyor. Şu anda motivasyonu çok yüksek. Osimhen, derbide maçın adamı olabilir. Başakşehir’deki dönemimden tanıdığım teknik direktör Okan Buruk ise her şeyden önce iyi bir insan. Oyuncularıyla beraber başarıyı yakalamasının anahtarı da zaten burada saklı. Çalıştığı takımlarda oyuncularının akıl hocası gibiydi. Herhangi bir özel sorununuz varsa sizinle her zaman fazlasıyla konuşur, sorunlarınız hakkında bir çözüm bulmanıza yardımcı olmaya çalışırdı. Bunun sonucunda sahada iyi bir performans gösterirdiniz. Okan Hoca, çok iyi bir teknik direktör. Bu yüzden son 2 yıldır Süper Lig’de şampiyonluğu o kazanıyor. Okan Buruk, ayrıca egolarla dolu soyunma odalarını nasıl idare edeceğini çok iyi biliyor.

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ABDOULAYE BA: “SEZON ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR AMA MOURİNHO’NUN TECRÜBESİ VAR”

Kadıköy'de muhteşem bir atmosfer var. Kendi evinizde Galatasaray’a karşı oynamak çok özel bir oyundur çünkü benzersizdir. Kendinizi orada savaşa giden bir asker gibi hissediyorsunuz. Jose Mourinho, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. En sevdiğim takımın başında Mourinho gibi bir teknik direktör olduğu için çok mutluyum. Sezon asıl şimdi başlıyor ama Mourinho’nun böyle maçlarda tecrübesi var. Derbideki başarı mental yapıya ve ekip çalışmasına bağlı. Fenerbahçe, yıllardır ulaşmak istediği şampiyonluk için mücadele ediyor. Amrabat, Fred, Allan Saint-Maximin, Tadic, Dzenko ve İrfan Can Kahveci yönetimindeki çok deneyimli oyuncularla bu yıl başarılı bir sezon geçireceğimizi ve sonunda Kadıköy'de şampiyonluğu kutlayacağımızı hissediyorum. Victor Osimhen, derbide tehlike yaratabilir. Victor, harika bir oyuncu ve başarıya giden yolu inşa etmek için attığı her adımda mücadele etti. Türkiye Ligi’nde oynaması seviyeyi daha yükseğe ve daha güçlü hale getirmek için piramitteki bir taş gibi.