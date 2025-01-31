Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasın Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye'den 3 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları öncesinde 24. sırada yer alan Beşiktaş, Twente'ye mağlup olarak ilk 24'ün dışında kaldı ve organizasyona veda etti.

Ajax deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray lig aşamasını 13 puanla 14. sırada tamamladı, Fenerbahçe ise Midtjylland'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İki temsilcimiz de play-offta mücadele edecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

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Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ VE MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 21 Şubat 2025'te yapılacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart 2025'te, rövanş maçları ise 13 Mart 2025'te oynanacak.