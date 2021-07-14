Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı mesajda buluşturan sporculardan mesaj: 'Renklerimiz farklı ama kalbimiz Ay-yıldız'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Türk sporu 11 Temmuz 2021’de tarihi bir gün yaşadı... Çekya’nın Racice kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası’nda Fenerbahçe Kulübü sporcusu Elis Özbay ile Galatasaraylı Mervenur Uslu’dan oluşan BLW 2x (hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımımız birinci olarak altın madalya kazandı. O gün bu şampiyonluk kadar değerli olan bir başka olay ise ezeli rakip olan iki kulübün bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından aynı mesaj ve fotoğraflarla paylaşmaları idi.

Örnek olması gereken dostluk

Bu, başta futbol olmak üzere birçok branşta keyifleri kaçıracak kadar gerilimli bir rekabet girdabına sürüklenen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın tarihinde örnek alınması gereken bir dostluk örneği oldu. Türkiye’ye dünya şampiyonluğu kazandırarak, iki ezeli rakibi aynı duygularla ortak mesajda birleştiren Elis Özbay (20) ve Mervenur Uslu (22) ile konuştuk... “Farklı kulüplerde forma giymenize rağmen milli takımda nasıl buluştunuz anlatır mısınız?” sorumuzu yanıtlayan Galatasaray Kürek Takımı sporcusu Mervenur Uslu, “İkimiz de Türkiye’nin en hızlı kızları olduğumuz için birleşip takım olduk” diye başladığı sözlerine şöyle devam etti:

Farklı formalarla antrenman yaptık

“Antrenörlerimiz bir yıl öncesinden bizim milli formayla iyi bir takım olabileceğimizi düşünmüşlerdi. Ancak iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray’ın sporcuları olmamız bu fikirden onları vazgeçirmiş. Fakat geçtiğimiz şubat ayında yapılan tek çifte yarışında Elis birinci, ben de çok az farkla ikinci olunca milli takım baş antrenörü Nebosja İlic, ikimizi bir takım olarak Köyceğiz’deki yarışlarda denedi. O gün biz uçarak finişe gelince milli takımda birlikte yarışmamız kesinleşti. Farklı kulüplerden olmamızı hiç umursamadık, antrenman için iki farklı formayla suya indik ama bu bizim için sadece iki farklı renkten ibaretti. Tek hedefimiz milli formayla tarih yazmaktı.”

İkimiz de hıslı ve fedakarız

Çekya'da kazandıkları dünya şampiyonluğunun hikayesini anlatan Elis Özbay, Mervenur Uslu ile birlikte çok büyük emek harcayıp fedakârlıklar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Mervenur ile çok iyi arkadaşız. Pekçok ortak yönümüz var. İkimiz de hırslı, istikrarlı ve bu amaç uğruna çoğu şeyden fedakârlık yapan iki genciz. Ailemizden, okullarımızdan, arkadaşlarımızdan 4 ay uzak kaldık. Köyceğiz, Sapanca, Sakarya ve Bona Hersek’in Jajce gölünde her gün 5 saat antrenman yaparak hazırlandık. Ama kazandığımız dünya şampiyonluğu ve yaşadığımız gurur çektiğimiz tüm sıkıntılara değdi. Şimdi hedef eylül ayında U23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak. Sonraki hedefimiz ise 2024 Paris Olimpiyatları’na kota almak.”

Milli forma her şeyin üstünde

Elis Özbay ile ekip olmaktan büyük bir keyif aldığını belirten Mervenur Uslu, “Suda kulüplerimiz için ölümüne yarışırız ama üzerimizden formalar çıkınca biz kardeşiz. Futbolda da sahada rakip, saha dışında dost olabilmeyi başarmak gerekiyor. Elis ve ben bunu çok güzel bir şekilde başarıyoruz” dedi.

Futbol gibi değil

Milli formanın her şeyin üzerinde olduğunu beliren Fenerbahçeli Elis Özbay, kürekte, futboldaki gibi bir rekabet yaşanmadığını ifade etti. Milli takımda beraber yarıştıkları için hiçbir sorun yaşaladıklarını vurgulayan Elis Özbay, tüm arkadaşlarından büyük destek aldıklarını kaydetti.