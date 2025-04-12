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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Simon Banza sürprizi!

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaraydan Simon Banza sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 09:15

Fenerbahçe ve Galatasaray, bonservisi Braga'da bulunan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Simon Banza ile ilgileniyor.

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer gündemi hareketlenmeye başladı.

Ligde şampiyonluk yarışını kıyasıya sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için Portekiz'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

O Jogo gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu forvet Simon Banza ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaraydan Simon Banza sürprizi

TRABZONSPOR'UN SATIN ALMA OPSİYONU VAR AMA...

Haberde Banza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu ancak Bordo-mavililerin bu bedeli ödemesinin düşük bir ihtimal olduğu belirtilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekonomik güçleri nedeniyle transferde daha etkili olabileceği kaydedildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaraydan Simon Banza sürprizi

28 MAÇTA 20 GOL - 5 ASİST!

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Banza 20 gol atıp 5 de asist üretti.

Banza, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında da 21 gollü Osimhen ve 19 gollü Piatek'in ardından 17 golle 3. sırada yer alıyor.

BRAGA'YLA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki golcü futbolcunun Braga ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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