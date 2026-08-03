Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif hazırlığı!

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Trendyol Süper Lig'de üç sezondur kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de transfer için karşı karşıya geldi.

HEDEF RAFAEL LEAO

Türk futbolunun iki devinin bu yaz rekabet ettiği isim Rafael Leao. Milan, her iki takımın kiralama tekliflerine kapıyı kapattı. Kırmızı-Siyahlılar, anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu olsa bile bunu kabul etmeyeceğini kesin bir dille Galatasaray ve Fenerbahçe’ye iletti.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

İtalyan basınına göre Milan, dünyaca ünlü yıldızı için en az 50 milyon Euro’luk bir teklif bekliyor. Hem Aslan hem de Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine sunacakları yeni teklifi hazırlıyor. Ancak iddialara göre Galatasaray da Fenerbahçe de 50 milyon Euro’ya kadar çıkmayı düşünmüyor.

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ÖNCELİĞİ İNGİLTERE VE İSPANYA

Transferin oyuncu ayağını çözmek de kolay değil. Bunun nedeni, Leao’nun önceliğinin İngiltere ve İspanya olması. Ayrıca Portekizli oyuncu için gideceği takımın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi de ‘olmazsa olmaz’ olarak görülüyor.

BAŞKA TALİBİ YOK

Galatasaray ve Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. İki Türk devinin en büyük avantajı ise 27 yaşındaki hücum oyuncusu için şimdilik başka takımların ciddi bir şekilde devreye girmemiş olması.