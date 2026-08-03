×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Rafael Leao için yeni teklif hazırlığı!

Güncelleme Tarihi:

#Rafael Leao#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaraydan Rafael Leao için yeni teklif hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:39

Galatasaray ve Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için yeniden harekete geçti. İtalyan ekibinin kiralama tekliflerine sıcak bakmaması üzerine iki kulüp, yıldız futbolcu için yeni teklif hazırlıklarına başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de üç sezondur kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de transfer için karşı karşıya geldi.

Gözden KaçmasınGözümüz kulağımız play-off kurasında Temsilcilerimizin Avrupadaki muhtemel rakipleri bugün belli olacakGözümüz kulağımız play-off kurasında! Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri bugün belli olacakHaberi görüntüle

HEDEF RAFAEL LEAO

Türk futbolunun iki devinin bu yaz rekabet ettiği isim Rafael Leao. Milan, her iki takımın kiralama tekliflerine kapıyı kapattı. Kırmızı-Siyahlılar, anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu olsa bile bunu kabul etmeyeceğini kesin bir dille Galatasaray ve Fenerbahçe’ye iletti.

Fenerbahçe ve Galatasaraydan Rafael Leao için yeni teklif hazırlığı

YENİ TEKLİF YAPILACAK

İtalyan basınına göre Milan, dünyaca ünlü yıldızı için en az 50 milyon Euro’luk bir teklif bekliyor. Hem Aslan hem de Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine sunacakları yeni teklifi hazırlıyor. Ancak iddialara göre Galatasaray da Fenerbahçe de 50 milyon Euro’ya kadar çıkmayı düşünmüyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCan Uzunda mutlu sona doğru Transferde son viraja girildiCan Uzun'da mutlu sona doğru! Transferde son viraja girildiHaberi görüntüle

Fenerbahçe ve Galatasaraydan Rafael Leao için yeni teklif hazırlığı

ÖNCELİĞİ İNGİLTERE VE İSPANYA

Transferin oyuncu ayağını çözmek de kolay değil. Bunun nedeni, Leao’nun önceliğinin İngiltere ve İspanya olması. Ayrıca Portekizli oyuncu için gideceği takımın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi de ‘olmazsa olmaz’ olarak görülüyor.

BAŞKA TALİBİ YOK

Galatasaray ve Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. İki Türk devinin en büyük avantajı ise 27 yaşındaki hücum oyuncusu için şimdilik başka takımların ciddi bir şekilde devreye girmemiş olması.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafael Leao#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!