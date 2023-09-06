Fenerbahçe ve Galatasaray'da 'kontenjan' sorunu! Üçer oyuncuyla yollar ayrılacak

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Bu sezon 3 büyükler arasında uzun yıllar unutulmayacak bir transfer rekabeti yaşandı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe art arda yıldız oyuncuları kadrosuna katarken son bölümde atak yapan Beşiktaş da ezeli rakiplerine katıldı. 3 Büyükler arasında bu sezonun en unutulmayacak olaylarından birisi de birbirlerine attıkları transfer çalımlarıydı. Fenerbahçe, Tadiç’le Beşiktaş’a, Szymanski ve Fred’le Galatasaray’a, sarı kırmızılılar Zaha ve Tete ile Kanarya’ya, Halil Dervişoğlu’yla Kartal’a, Beşiktaş da Rashica transferiyle Cimbom’a çalım attı.

BEŞİKTAŞ’TA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Ancak yıldız takviyeleri, transfer çalımları derken özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şimdi çözmesi gereken en büyük sorun yabancı sınırı. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2023-24 sezonunda 8+3 kurulanın uygulanmaya devam etmesine karar verirken takımlar kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Takımlara katılan son oyuncularla birlikte Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin 17 yabancısı bulunuyor. Beşiktaş’ın ise Eric Bailly ile birlikte yabancı sayısı 14 oldu. Bakhtiyor Zaynutdinov mavi kartla oynadığından dolayı Kartal için sıkıntı yok.

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FREDRİK MİDSTJÖ’YÜ İSTEYEN İSTEYENE

Ancak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’nin de takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray’ın en az 3 oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Sarı kırmızılılarda dışarıda kalması beklenen isimler Fredrik Midstjö, Leo Dubois ve Christian Luyindama... Luyindama’nın lisansı çıkarılmadığı için Demokratik Kongolu oyuncuda sıkıntı yok. Midstjö’nün de Süper Lig’de çok talibi bulunuyor. Yıllık ücreti 1.8 milyon Euro olan Leo Dubois’yı şu ana kadar isteyen çıkmadı. Cimbom’da yönetim Fransız oyucuyu göndermek için maaşının yarısını ödemeye hazır.

FAYED KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Ezeli rakibi Galatasaray gibi 17 lejyoner futbolcusu bulunan Fenerbahçe’nin de 3 isimle vedalaşması gerekiyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalması beklenen Lincoln Henrique’nin sözleşmesi dondurulmuştu. Geleceğe yatırım olarak takıma kazandırılan 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’in kiralık olarak verilmesi planlanıyor. Sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli takımın Avrupa’da ve ligde oynadığı son 5 maçı kaçıran Luan Peres’in de lisansı askıya alınabilir.

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FENERBAÇE’NiN YABANCI FUTBOLCULAR

Dominik Livakovic Hırvatistan

Alexander Djiku Gana

Jayden Oosterwolde Hollanda

Rodrigo Becao Brezilya

Luan Peres Brezilya

Omar Fayed Mısır

Sebastian Szymanski Polonya

Dusan Tadic Sırbistan

Bright Osayi Samuel İngiltere

Fred Brezilya

Ryan Kent İngiltere

Miguel Crespo Portekiz

Miha Zajc Slovenya

Lincoln Henrique Brezilya

Edin Dzeko B.Hersek

Joshua King Norveç

Michy Batshuayi Belçika

GALATASARAY’IN YABANCI FUTBOLCULARI

Fernando Muslera Uruguay

Victor Nelsson Danimarka

Davinson Sanchez Kolombiya

Christian Luyindama D.Kongo

Angelino İspanya

Sacha Boey Fransa

Leo Dubois Fransa

Lucas Torreira Uruguay

Tanguy Ndombele Fransa

Sergio Oliveira Portekiz

Fredrik Midtsjö Norveç

Hakim Ziyech Fas

Wilfried Zaha Fildişi Sahili

Tete Brezilya

Dries Mertens Belçika

Mauro Icardi Arjantin

Cedric Bakambu D.Kongo

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