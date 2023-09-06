Fenerbahçe ve Galatasaray'da 'kontenjan' sorunu! Üçer oyuncuyla yollar ayrılacak

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Bu sezon 3 büyükler arasında uzun yıllar unutulmayacak bir transfer rekabeti yaşandı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe art arda yıldız oyuncuları kadrosuna katarken son bölümde atak yapan Beşiktaş da ezeli rakiplerine katıldı. 3 Büyükler arasında bu sezonun en unutulmayacak olaylarından birisi de birbirlerine attıkları transfer çalımlarıydı. Fenerbahçe, Tadiç’le Beşiktaş’a, Szymanski ve Fred’le Galatasaray’a, sarı kırmızılılar Zaha ve Tete ile Kanarya’ya, Halil Dervişoğlu’yla Kartal’a, Beşiktaş da Rashica transferiyle Cimbom’a çalım attı.
BEŞİKTAŞ’TA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK
Ancak yıldız takviyeleri, transfer çalımları derken özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şimdi çözmesi gereken en büyük sorun yabancı sınırı. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2023-24 sezonunda 8+3 kurulanın uygulanmaya devam etmesine karar verirken takımlar kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Takımlara katılan son oyuncularla birlikte Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin 17 yabancısı bulunuyor. Beşiktaş’ın ise Eric Bailly ile birlikte yabancı sayısı 14 oldu. Bakhtiyor Zaynutdinov mavi kartla oynadığından dolayı Kartal için sıkıntı yok.
FREDRİK MİDSTJÖ’YÜ İSTEYEN İSTEYENE
Ancak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’nin de takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray’ın en az 3 oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Sarı kırmızılılarda dışarıda kalması beklenen isimler Fredrik Midstjö, Leo Dubois ve Christian Luyindama... Luyindama’nın lisansı çıkarılmadığı için Demokratik Kongolu oyuncuda sıkıntı yok. Midstjö’nün de Süper Lig’de çok talibi bulunuyor. Yıllık ücreti 1.8 milyon Euro olan Leo Dubois’yı şu ana kadar isteyen çıkmadı. Cimbom’da yönetim Fransız oyucuyu göndermek için maaşının yarısını ödemeye hazır.
FAYED KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK
Ezeli rakibi Galatasaray gibi 17 lejyoner futbolcusu bulunan Fenerbahçe’nin de 3 isimle vedalaşması gerekiyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalması beklenen Lincoln Henrique’nin sözleşmesi dondurulmuştu. Geleceğe yatırım olarak takıma kazandırılan 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’in kiralık olarak verilmesi planlanıyor. Sakatlığı nedeniyle sarı lacivertli takımın Avrupa’da ve ligde oynadığı son 5 maçı kaçıran Luan Peres’in de lisansı askıya alınabilir.
FENERBAÇE’NiN YABANCI FUTBOLCULAR
Dominik Livakovic Hırvatistan
Alexander Djiku Gana
Jayden Oosterwolde Hollanda
Rodrigo Becao Brezilya
Luan Peres Brezilya
Omar Fayed Mısır
Sebastian Szymanski Polonya
Dusan Tadic Sırbistan
Bright Osayi Samuel İngiltere
Fred Brezilya
Ryan Kent İngiltere
Miguel Crespo Portekiz
Miha Zajc Slovenya
Lincoln Henrique Brezilya
Edin Dzeko B.Hersek
Joshua King Norveç
Michy Batshuayi Belçika
GALATASARAY’IN YABANCI FUTBOLCULARI
Fernando Muslera Uruguay
Victor Nelsson Danimarka
Davinson Sanchez Kolombiya
Christian Luyindama D.Kongo
Angelino İspanya
Sacha Boey Fransa
Leo Dubois Fransa
Lucas Torreira Uruguay
Tanguy Ndombele Fransa
Sergio Oliveira Portekiz
Fredrik Midtsjö Norveç
Hakim Ziyech Fas
Wilfried Zaha Fildişi Sahili
Tete Brezilya
Dries Mertens Belçika
Mauro Icardi Arjantin
Cedric Bakambu D.Kongo