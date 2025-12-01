Fenerbahçe ve Galatasaray'da forvet için son karar çıktı! İşte derbinin muhtemel 11'leri

Haberin Devamı

Ve beklenen büyük gün sonunda geldi... Süper Lig’in ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak dev maçın hakemi Yasin Kol. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği derbide Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Sarı lacivertlilerde, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski’nin oynayıp oynamaycakları bugün belli olacak. Fenerbahçe’de ayrıca kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.

Barış Alper Yılmaz sağ bek oynayabilir





Konuk Galatasaray’da 7 futbolcu farklı gerekçelerle derbide oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ve bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak. Sarı kırmızılılarda özellikle bek rotasyonunda sıkıntı yaşanıyor. Sol bekte Eren ve Jakobs’un yokluğunda tek orijinal sol bek Kazımcan Karataş kaldı. Sağ bekte de Singo, Sallai ve Kaan oynamayacağı için Barış Alper’in bu mevkide forma giymesi bekleniyor.

Türkiye’nin en pahalıları sahada

Ligin namağlup tek takımı olan 31 puanlı Fenerbahçe, 32 puanlı lider Galatasaray’ı yendiği takdirde zirvenin yeni sahibi olacak. Sarı kırmızılıların kazanması durumunda aradaki puan farkı 4’e çıkacak. Bu maç, 31 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor’u da yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi aynı zamanda Türk futbolunun en pahalı maçı olarak tarihe geçecek. 305.2 milyon Euro’luk kadro değerine sahip sarı kırmızılı takım ile 291.8 milyon Euro’luk sarı lacivertlilerin toplam değerleri 597 milyon Euro (29 milyar 253 milyon TL) gibi rekor bir rakama ulaşıyor.

GÖZLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA





Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 2020- 24 yılları arasında oynadığı Galatasaray’a karşı ilk kez sarı lacivertli formayla sahada olacak. Milli futbolcu, sarı kırmızılı takımda iken Fenerbahçe’ye karşı 8 maçta görev yapmıştı. Kerem, bu sezon Fenerbahçe’de oynadığı 13 maçta 4 gol, 3 asist üretti.

14 FUTBOLCUNUN ‘iLK’ HEYECANI

Fenerbahçe'de Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Jhon Duran ve Levent Mercan, bugün süre almaları durumunda ilk G.Saray derbilerini oynamış olacak. Sarı kırmızılılarda ise Uğurcan Çakır, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Arda Ünyay ve kaleci Batuhan Şen, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giymek için şans bekliyor.

G.SARAY'A KARŞI EN ÇOK FORMA GiYEN MERT HAKAN YANDAŞ





Fenerbahçe kadrosundaki oyunculardan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla Galatasaray’a karşı en fazla forma giyen isim. 6 derbide oynayan tecrübeli futbolcu, 3 maçta ise kadroda olmasına karşın süre almadı. Mert Hakan’ı 5 maçla Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci takip ediyor.

TORREiRA VE BARIŞ 8’ER DERBi OYNADI

Galatasaray'da Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen futbolcular Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz oldu. Her iki oyuncu da sarı lacivertlilere karşı 8 kez sahaya çıkarken, bu isimleri 7’şer maçla Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu takip etti. Bu 4 futbolcudan yalnızca Torreira, Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşadı. Uruguaylı, 3-1 kazandıkları derbide fileleri havalandırdı.

EDERSON 12 MAÇIN 5'iNDE GOL YEMEDi





Fenerbahçe kalecisi Ederson, bu sezon Süper Lig’de 7, Avrupa Ligi’nde 5 maçta görev alırken, toplam 12 gole engel olamadı. Ligde 3, Avrupa’da 2 karşılaşmada kalesini gole kapatan Ederson, özellikle topu oyuna sokmadaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Dünyanın en kariyerli kalecileri arasında yer alan 32 yaşındaki file bekçisi, Manchester City’de 16, Benfica’da 6 kupa kaldırdı.

UĞURCAN 8 MAÇTA GEÇiLMEDi





Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon eski takımı Trabzonspor dahil 12 Süper Lig ve 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alırken, 13 gole engel olamadı. Galatasaray ve Trabzonspor’da 3’er Süper Lig maçında gol yemeyen Uğurcan, Şampiyonlar Ligi’nde de 2 karşılaşmada gole geçit vermedi. 29 yaşındaki Uğurcan, 27.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı kalecisi.

SÜPER LiG’iN EN PAHALI 25 OYUNCUSUNUN 19’U F.BAHÇE G.SARAY’DA

1. Osimhen Galatasaray 75

2. Duran Fenerbahçe 35

3. Singo Galatasaray 28

4. Orkun Beşiktaş 28

5. Barış Alper Galatasaray 25

6. Sane Galatasaray 25

7. Edson Alvarez Fenerbahçe 24

8. En-Nesyri Fenerbahçe 24

9. Kerem Fenerbahçe 23

10. Sara Galatasaray 22

11. Onana Trabzonspor 20

12. Sanchez Galatasaray 20

13. Ederson Fenerbahçe 18

14. Asensio Fenerbahçe 17

15. Nene Fenerbahçe 17

16. Oosterwolde Fenerbahçe 16

17. Yunus Galatasaray 15

18. Abraham Beşiktaş 15

19. Uğurcan Galatasaray 15

20. Toure Beşiktaş 15

21. Jota Silva Beşiktaş 15

22. Szymanski Fenerbahçe 14

23. Lucas Torreira Galatasaray 13

24. Milan Skriniar Fenerbahçe 12

25. Wilfried Ndidi Beşiktaş 12

İşte muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Duran (Talisca).

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Yunus (Ahmed), Osimhen (Icardi).