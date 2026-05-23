Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Vedat Muriqi için Avrupa devi devrede

Vedat Muriqi'i yakın takibe alan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

Fichajes'te yer alan habere göre Barcelona, yeni sezon öncesi golcü transferi için Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Teknik direktör Hansi Flick'in hava toplarındaki etkinliği, fizik gücü ve mücadeleci yapısı nedeniyle Muriqi'e sıcak baktığı belirtildi.

"Barcelona yönetimi, hücum hattını yeniden yapılandırmak için ligin en dikkat çeken isimlerinden birine göz dikti. Katalan ekibinin en büyük hedefi, gelecek sezon için Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi kadroya katmak.

Kulübün sportif planlaması, Polonyalı efsane golcü Robert Lewandowski'nin kesin ayrılışıyla tamamen şekilleniyor. Teknik direktör Hansi Flick farklı özelliklere sahip bir santrfor istiyor.

Alman çalıştırıcının, Muriqi’nin hava toplarındaki etkisini, fizik gücünü ve agresif oyun tarzını çok beğendiği belirtiliyor. Mallorca formasıyla bu sezon 36 resmi maçta 22 gol atan 31 yaşındaki futbolcunun geleceği ise takımının ligdeki durumuna bağlı.

Barcelona cephesi de La Liga’daki son hafta maçlarını yakından takip ediyor. Kulüp yönetiminin, 40 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelinin 20 milyon euroya düşme ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

Hansi Flick’in Muriqi’yi özellikle zor maçlarda ceza sahasında doğrudan çözüm üretebilecek bir “referans santrfor” olarak gördüğü aktarıldı.

Barcelona yönetimi, Mallorca’nın küme düşmesi halinde hızlı şekilde resmi girişimlere başlamayı planlıyor."