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Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi! Görüşmeler başlıyor

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer
Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi Görüşmeler başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 12:47

Gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray’a dair transferde önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Simon Banza ismine dair iki kulübün girişimini duyurdu. İşte ayrıntılar…

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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da kiralık forma giyen Simon Banza, Braga’da yeni sezon kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi Görüşmeler başlıyor

Yaşanan bu gelişmenin ardından Portekiz basını, konuya ilişkin önemli bir habere yer verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI

O Jogo’da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, golcü futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi Görüşmeler başlıyor

Banza’nın, yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmemesiyle beraber İstanbul’un iki devi, görüşmelere başlayacak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi Görüşmeler başlıyor

Banza, geçtiğimiz sezon 39 maçta 22 gol 7 asist üretmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi Görüşmeler başlıyor

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer

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