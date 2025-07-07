Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer müjdesi! Görüşmeler başlıyor

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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da kiralık forma giyen Simon Banza, Braga’da yeni sezon kamp kadrosuna alınmadı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Portekiz basını, konuya ilişkin önemli bir habere yer verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI

O Jogo’da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, golcü futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Banza’nın, yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmemesiyle beraber İstanbul’un iki devi, görüşmelere başlayacak.

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Banza, geçtiğimiz sezon 39 maçta 22 gol 7 asist üretmişti.