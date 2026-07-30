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Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip: İngiliz devi için Leao iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Rafael Leao#Manchester United
Fenerbahçe ve Galatasaraya rakip: İngiliz devi için Leao iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 18:52

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Rafael Leao'ya İngiliz devi Manchester United talip oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao için İngiltere'den sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli yıldızla bu kez Manchester United'ın ilgilendiği öne sürüldü.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İngiliz devi Manchester United, Portekizli yıldızın transferi için Milan'dan bilgi talebinde bulundu.

Haberde, kırmızı şeytanların Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlediği ve transfer sürecini takip ettiği ifade edildi.

Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol kaydeden Leao, 3 de asist yaptı.

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#Süper Lig#Rafael Leao#Manchester United

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