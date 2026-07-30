Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip: İngiliz devi için Leao iddiası

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao için İngiltere'den sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli yıldızla bu kez Manchester United'ın ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İngiliz devi Manchester United, Portekizli yıldızın transferi için Milan'dan bilgi talebinde bulundu.

Haberde, kırmızı şeytanların Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlediği ve transfer sürecini takip ettiği ifade edildi.

Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol kaydeden Leao, 3 de asist yaptı.