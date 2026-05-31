Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde! Leao resmen açıkladı

Son şampiyon Galatasaray'da ve 6-7 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Süper Lig'in iki devi de zaman zaman aynı isimlere yönelirken, bu durumda yeni bir perde daha açılmıştı.

İKİ TAKIM DA LEAO'YU İSTİYOR

Bu sezon Milan'da eleştiri oklarının hedefi olan ve Serie A'nın sona ermesinin ardından Dünya Kupası için Portekiz milli takım kampına katılan Leao'yu, iki dev kulüp istiyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin ve sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için müjdeli haber geldi.

RESMEN AÇIKLADI: AYRILIYORUM

Haziran 2028'de Milan ile sözleşmesi sona erecek olmasına karşın Portekizli yıldız, Dünya Kupası sonrası Milan'dan ayrılacağını resmen açıkladı.

Leao, ülkesinin yayın organı Sport Tv Portugal'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milan'a elimden gelen her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Bana çok yardımcı oldular ve zor zamanlarımda beni desteklediler. Adımı kulüp tarihine yazdırdığım için mutluyum. Yeni bir ligde, yeni bir meydan okuma denemek istiyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olurum.

Şu anda en önemli şey Dünya Kupası. Milli takımıma yardımcı olmak ve iyi performans sergilemek istiyorum. Turnuva sonrası, Avrupa'nın en üst seviyelerinde olmak için seçeneklerimi değerlendireceğim."

İTALYANLAR DOĞRULADI

Calciomercato'nun konuya ilişkin derlediği haberde, önemli bir ayrıntıya yer verildi. Leao için İstanbul derbisi yaşanabileceği ifade edilirken, transfer gündemi şu şekilde okuyucuya aktarıldı:

"Leao için İstanbul derbisi yaşanabilir. Daha zengin ve daha rekabetçi kulvarlarda yarışan Galatasaray ile, rakibinin hegemonyasını kırmak isteyen Fenerbahçe, karşı karşıya gelebilir. Başkan adayı Hakan Safi, Paolo Maldini ile çok yakın ilişki içinde."