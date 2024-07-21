Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu imzayı atıyor

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Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'in yeni adresi netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Tottenham'dan Höjbjerg'i kadrosuna katmaya yaklaştı.

Marsilya'nın, 28 yaşındaki oyuncu Pierre-Emile Höjbjerg ve kulübü Tottenham ile görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi.

Haberde, Marsilya Sportif Direktörü Mehdi Benatia ve Başkan Pablo Longoria'nın bu transferde önemli rol oynadığı ve imzaların kısa sürede atılacağı aktarıldı.

Fransız ekibinin bu transfer için 13.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.