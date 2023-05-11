Fenerbahçe ve Galatasaray'a Haji Wright çalımı! Transferde sürpriz rakip...

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Bu sezon şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezonun çalışmalarına başlamayı planlayan Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında Haji Wright'a talip olmuştu. Antalyaspor formasıyla adından söz ettirmeyi başaran golcü oyuncu, Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başarmıştı.

Sezonu 15 gol ve 2 asistle tamamlayan, ardından da SönderjyskE'ye dönen başarılı futbolcunun yeni adresi merak ediliyordu. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ciddi bir transfer yarışında bulunmuş ancak sürpriz bir hamleyle Antalyaspor, Wright'ın bonservisini almıştı.

ABD'li golcünün tapusu için Danimarka temsilcisine 1.8 milyon Euro ödeyen Akdeniz ekibi, dört büyüklerin ısrarlarının devam etmesi sonrasında yıldız oyuncunun fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi.

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Devre arasında tecrübeli forveti kadrosuna katmak isteyen takımın 10 milyon Euro vermesi gerektiğini belirten Antalya yönetimi o süreçte bu kararında geri adım atmamıştı. Sezonun sona ermesine sayılı günler kala Haji Wright'a sürpriz bir talip çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı 4 milyon Euro bedelle renklerine bağlayan Glasgow Rangers, 25 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ediyordu. İskoç temsilcisinin 7 milyon Pound yani yaklaşık 8 milyon Euro'luk bonservis artı bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay teklifiyle Antalyaspor'un kapısını çaldığı belirtildi.

Haji Wright, bu sezon şu ana kadar oynadığı 26 maçta 16 gol, 3 asistle toplam 19 gole direkt katkı yapmıştı.