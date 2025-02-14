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Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan Banza gözünü Beşiktaş'a dikti

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#Banza#Beşiktaş#Trabzonspor
Fenerbahçe ve Galatasaraya gol atan Banza gözünü Beşiktaşa dikti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:40

Ligde 13 gol ile gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Trabzonsporlu Banza, Beşiktaş ile hafta sonunda oynanacak karşılaşmada takımının gol güvencesi olarak öne çıkıyor. Sezon başında bordo-mavili ekibe transfer olan Banza, Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a da 1 gol atma başarısını gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'de Cumartesi akşamı Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyunu, 10 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

FENERBAHÇE VA GALATASARAY MAÇLARINA ATTI

Banza, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşmada penaltılardan olmak üzere 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

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Demokratik Kongolu oyuncu, Beşiktaş maçında da gol atması halinde ilk sezonunda İstanbul'un üç büyük takımına da karşı gol atma başarısı göstermiş olacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İKİNCİ SIRADA

Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Demokratik Kongolu futbolcu kendisi gibi 13 golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En Nesyri ile birlikte 18 golle zirvedeki RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in arkasında yer alıyor.

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#Banza#Beşiktaş#Trabzonspor

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