Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair transfer iddiası! Fransız milli yıldız için devredeler

Fenerbahçe ve Galatasaraya dair transfer iddiası Fransız milli yıldız için devredeler
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 15:35

Fenerbahçe ve Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer sezonu öncesi yine karşı karşıya geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre İstanbul'un 2 dev kulübü, sürpriz bir transfer nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaraya dair transfer iddiası Fransız milli yıldız için devredeler

PAVARD İDDİASI

İtalyan basınında yer alan habere göre sezon başında Marsilya'ya zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu gönderilen Pavard için Fenerbahçe ve Galatasaray, nabız yoklaması yapıyor.

Sezonun sona ermesiyle beraber Marsilya'nın bonservisini almayacağı, Inter'in ise gelecek sezon planlamasına yer vermeyeceği belirtilen Pavard'ın, Türkiye'ye transferi olası duruyor.

Fenerbahçe ve Galatasaraya dair transfer iddiası Fransız milli yıldız için devredeler

AVRUPA'YA MAAŞI ÇOK GELDİ

Yıllık net 5 milyon Euro kazanan Pavard'a Manchester United'ın ilgi duyabileceği iddia edilirken, bu rakamın İngiliz kulübü tarafından yüksek bulunabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaraya dair transfer iddiası Fransız milli yıldız için devredeler

Öte yandan Al Hilal ve Al Nassr'ın Pavard'a ilgi duyduğu ancak oyuncunun planlarında Suudi Arabistan'ın olmadığı ifade edildi.

#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer

