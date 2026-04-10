Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair transfer iddiası! Fransız milli yıldız için devredeler

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer sezonu öncesi yine karşı karşıya geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre İstanbul'un 2 dev kulübü, sürpriz bir transfer nabız yoklamaya başladı.

PAVARD İDDİASI

İtalyan basınında yer alan habere göre sezon başında Marsilya'ya zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu gönderilen Pavard için Fenerbahçe ve Galatasaray, nabız yoklaması yapıyor.

Sezonun sona ermesiyle beraber Marsilya'nın bonservisini almayacağı, Inter'in ise gelecek sezon planlamasına yer vermeyeceği belirtilen Pavard'ın, Türkiye'ye transferi olası duruyor.

Haberin Devamı

AVRUPA'YA MAAŞI ÇOK GELDİ

Yıllık net 5 milyon Euro kazanan Pavard'a Manchester United'ın ilgi duyabileceği iddia edilirken, bu rakamın İngiliz kulübü tarafından yüksek bulunabileceği kaydedildi.

Öte yandan Al Hilal ve Al Nassr'ın Pavard'a ilgi duyduğu ancak oyuncunun planlarında Suudi Arabistan'ın olmadığı ifade edildi.