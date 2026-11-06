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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Avrupa'dan dev gelir!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Fenerbahçe
Fenerbahçe ve Galatasaraya Avrupadan dev gelir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:53

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Avrupa'da şu ana kadar elde ettiği gelir belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi. Galatasaray sahasında Stuttgart'ı 2-0, Fenerbahçe de evinde Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Temsilcilerimizin şu ana kadar elde etmeyi garantilediği gelir belli oldu.

Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere Fenerbahçe 35 milyon Euro kazanmayı garantilerken Galatasaray'ın garantilediği gelir 34,5 milyon Euro'ya ulaştı.

İki temsilcimizin Avrupa'dan elde etmeyi garantilediği toplam gelir 69,5 milyon Euro oldu.

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Galatasaray'ın kalan maçları

Aston Villa

AEK (D)

Feyenoord

PSG (D)

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Shakhtar Donetsk (D)

LASK (D)

Villarreal

Atletico Madrid (D)

 

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#Şampiyonlar Ligi#UEFA#Fenerbahçe

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