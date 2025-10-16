×
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için karşı karşıya! Transfer savaşı başladı

#Transfer#Süper Lig#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 17:22

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri de harekete geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic ile ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de ocak transfer dönemi yaklaşırken İtalyan basınında yer alan haber gündeme bomba gibi düştü.

HEM F.BAHÇE HEM G.SARAY İSTİYOR

Corriere dello Sport; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Suudi Pro Lig kulübü Al-Hilal'de forma giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic Savic ile ilgilendiğini bildirdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Birkaç yıl önce Lazio'nun sevilen futbolcusu Sergej Milinkovic-Savic, 2023'ten itibaren Simone Inzaghi'nin antrenörlüğünü yaptığı Al-Hilal takımında Suudi Arabistan'da oynuyor. Sırp orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor ve menajeri Uros Jankovic, sözleşmenin yenilenmesi için görüşmelere başladı bile.

'G.SARAY VE F.BAHÇE, SAVİC'E ALTIN KÖPRÜLER KURMAYA HAZIR'

Ancak bir “ama” var ve bu da oldukça büyük: 30 yaşında, bedelsiz bir orta saha oyuncusu, birçok kulübün ilgisini çekiyor ve Avrupa onun için harekete geçti. Dahası da var: Juve onu beğeniyor ve fırsat kolluyor, Guardiola onu çok takdir ediyor ve bunu Kulüpler Dünya Kupası'nda ona söyledi, Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ona altın köprüler kurmaya hazır. O halde, ocak ayında durum değişebilir.

