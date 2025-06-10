Fenerbahçe ve Galatasaray Uğurcan Çakır’ın peşinde! Fransa’dan 10 milyonluk transfer teklifi

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Trabzonspor’un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır, bu yaz bordo-mavililerden ayrılabilir.

İstanbul devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milli eldivenin transfer akıbetini yakından takip ediyor.

Bununla beraber Uğurcan için Avrupa’nın önemli kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda.

İngiltere’den Burnley, PSV, Lens, Sevilla, Liverpool ve RB Leipzig Uğurcan Çakır’ı istiyor.

DEV TEKLİF GELDİ

Öte yandan Fransa Lig ekibi Monaco da, Uğurcan için Trabzonspor kulübüne 10 milyon Euro civarında bir resmi teklif sundu. Son kararı Uğurcan ve Trabzonspor yönetimi verecek.