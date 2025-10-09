×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray transferini istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için 2. harekat resmen başladı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Çalhanoğlu Transferi#Galatasaray Transfer Operasyonu#Fenerbahçeli Yöneticiler
Fenerbahçe ve Galatasaray transferini istiyordu Hakan Çalhanoğlu için 2. harekat resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 08:27

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu için 2. Kez transfer operasyonu başladı. Yöneticiler, Milano’ya uçtu ve görüşmelere başladı.

Haberin Devamı

Serie A’da Inter formasıyla harika bir sezon geçiren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, performansıyla yine gündemde.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferini istiyordu Hakan Çalhanoğlu için 2. harekat resmen başladı

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı. Gelen bilgilere göre görüşmeler yeniden masada.

Gözden KaçmasınMilli Takıma Uğurcan Çakır müjdesiMilli Takım'a Uğurcan Çakır müjdesi!Haberi görüntüle

GALATASARAY SONUÇ ALAMAMIŞTI

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray ile sık sık anılmıştı. Serie A devinin yüksek bonservis talebine karşın, Cimbom son günlerde bir girişimde daha bulunmuş ancak bu transfer olumlu sonuçlanmamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferini istiyordu Hakan Çalhanoğlu için 2. harekat resmen başladı

Haberin Devamı

MILANO'DA BULUŞTULAR!

Galatasaray bir kez daha Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, takıma izin verdikten sonra soluğu Milano’da almıştı.

Gözden KaçmasınDursun Özbek net konuştu: Asla satılamazDursun Özbek net konuştu: 'Asla satılamaz!'Haberi görüntüle

Burada Nusret’in restoranına geçen ikilinin masasına, Milli Takım kampı için Milano’dan ayrılmadan önce Hakan Çalhanoğlu’nun da uğradığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferini istiyordu Hakan Çalhanoğlu için 2. harekat resmen başladı

ANLAŞMA YOLU ARANACAK

İddiaya göre yaz döneminde yapılan transfer görüşmeleri tekrar başladı, Sarı-Kırmızılılar bu operasyonu bu kez devre arasında bitirmeyi hedefliyor.

Gözden KaçmasınLeBron Jamesten Alperen Şengün için övgü dolu sözler: Büyük bir yıl geçirecekLeBron James'ten Alperen Şengün için övgü dolu sözler: 'Büyük bir yıl geçirecek!'Haberi görüntüle

Hakan cephesinde daha önce herhangi bir sorun yaşanmamış ancak Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle ortalık karışmıştı. O süreçte Inter’i ikna edemeyen Galatasaray, bu kez İtalyan kulübüyle de anlaşma yolu arayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Çalhanoğlu Transferi#Galatasaray Transfer Operasyonu#Fenerbahçeli Yöneticiler

BAKMADAN GEÇME!