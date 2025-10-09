Fenerbahçe ve Galatasaray transferini istiyordu! Hakan Çalhanoğlu için 2. harekat resmen başladı

Haberin Devamı

Serie A’da Inter formasıyla harika bir sezon geçiren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, performansıyla yine gündemde.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı. Gelen bilgilere göre görüşmeler yeniden masada.

GALATASARAY SONUÇ ALAMAMIŞTI

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray ile sık sık anılmıştı. Serie A devinin yüksek bonservis talebine karşın, Cimbom son günlerde bir girişimde daha bulunmuş ancak bu transfer olumlu sonuçlanmamıştı.

MILANO'DA BULUŞTULAR!

Galatasaray bir kez daha Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, takıma izin verdikten sonra soluğu Milano’da almıştı.

Burada Nusret’in restoranına geçen ikilinin masasına, Milli Takım kampı için Milano’dan ayrılmadan önce Hakan Çalhanoğlu’nun da uğradığı ortaya çıktı.

ANLAŞMA YOLU ARANACAK

İddiaya göre yaz döneminde yapılan transfer görüşmeleri tekrar başladı, Sarı-Kırmızılılar bu operasyonu bu kez devre arasında bitirmeyi hedefliyor.

Hakan cephesinde daha önce herhangi bir sorun yaşanmamış ancak Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle ortalık karışmıştı. O süreçte Inter’i ikna edemeyen Galatasaray, bu kez İtalyan kulübüyle de anlaşma yolu arayacak.