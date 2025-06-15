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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 09:26

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından rekabeti bu kez de transferde yaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, yıldız oyuncuyu ısrarla istiyor...

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Geçen sezonun devre arasında PSG’den kiralanan Milan Skriniar, kısa sürede Fenerbahçe’nin değişmez isimleri arasında yer almıştı.

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Teknik direktör Jose Mourinho’nun, savunmanın lideri olarak gördüğü Skriniar’ın durumu belirsizliğini koruyor. PSG’nin, bonservisiyle gitmesi konusunda kolaylık sağlayacağı Skriniar’ın, yıllık 12 milyon Euro’luk maaş talebinde indirime gitmesi bekleniyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

ŞARTLAR ZORLANACAK

Mourinho’nun, yeni sezon transferlerinden önce beklentisinin, Slovak stoperin takımda kalması olduğu öğrenildi. Portekizli teknik adam, özel olarak da ikna etmeye çalıştığı 30 yaşındaki savunmacı için yönetimden, şartları sonuna kadar zorlamasını istiyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Galatasaray'ın da ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak istediği aktarılmıştı. Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli de transfer yarışının içinde bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer

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