Fenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı! ‘Altın madalya’ ile ödüllendirdiler

Süper Lig'de alacağı 1 galibiyetle beraber şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray ile beraber başkanlık seçimi gündemin 1 numaralı maddesi olan Fenerbahçe'ye dair önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un iki devinin, İtalya Serie A'da Roma forması giyen ve sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan Paolo Dybala'ya teklif götürdüğü iddia edildi.

Konuya ilişki Corriere dello Sport'ta yer alan haber şu şekilde oldu:

"Dybala, menisküs ameliyatının ardından geçirdiği 50 günlük tedavi süresi boyunca yoğun bir şekilde düşündü ve eşi Oriana ile olan konuşmalarında "Roma'da kalmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Roma'da yıllık 8 milyon Euro kazanıyor, bonuslar ve ek gelirlerle beraber 15 milyon Euro'nun üzerinde net geliri var. Kulübü, bu maaşı sürdürülebilir bulmuyor.

İtalyan kulübü, 140 milyon Euro olan maaş ödemelerini 100 milyon Euro'nun altına düşürmeyi hedefliyor. Dybala'nın maaşını 2.5-3 milyon Euro+bonuslar şeklinde güncellemek istiyor.

Fiziksel olarak iyileşti, Roma ile sözleşmesinin sona ermesine 1 aydan biraz uzun bir süre kaldı. Geleceğini şekillendirecek 3 maçı var. Eğer beğenilirse, Roma teklif yapabilir.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Boca Juniors ona teklif yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray, onu 'altın madalya' ile ödüllendirdi. Boca ise 'zafer' vadetti. Henüz tekliflere yanıt vermedi. Roma'dan gelecek olası teklife göre hareket edecek."