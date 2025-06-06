Fenerbahçe ve Galatasaray teklif yapmıştı: Leroy Sane transferinde sona doğru!

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Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'ye Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe teklifte bulunmuş, Alman spor gazetesi BILD 29 yaşındaki kanat oyuncusuna en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığını ve işi bitirmeye hazır olduğunu yazmıştı.

FENERBAHÇE TEKLİF ARTIRDI, GALATASARAY REST ÇEKTİ!

Fanatik'in haberine göre; Alman süper yıldız için Fenerbahçe’nin son anda teklifini artırdığı öğrenildi. Menajer Pini Zahavi bu durumu Galatasaray’a iletti, ancak "Teklifimiz artmayacak" yanıtını aldı.

Bu transferde Sarı-lacivertliler, maddi anlamda avantajlı konumda. Ancak Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma kozu var.

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BAYERN'LE ANLAŞMASI ZOR

Leroy Sane'nin Bayern Münih'te kalma ihtimali halâ var. Ancak Alman devi, 29 yaşındaki hücum oyuncusunun istediği rakamları vermeyeceğini menajer Zahavi'ye iletti.

Öte yandan Tottenham'ın da dünyaca ünlü futbolcuya teklif yaptığı kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre Sane, Tottenham'da oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi.

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'ı düşünmemesi nedeniyle şu an için Türkiye'nin en olası adres olduğu belirtildi.

DEVİN ÖZEK DE ADIM ATTI

Fenerbahçe, ligi ve kupayı kaybettiği Galatasaray karşısında yeni sezona daha moralli girmek için bu transfere büyük önem veriyor. Sarı-lacivertliler bu nedenle Leroy Sane için sonuna kadar bastırmaya kararlı. Yeni sportif direktör olması beklenen Almanya doğumlu Devin Özek'in de kısa sürede yıldız futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 45 maçta forma giyen Leroy Sane, 13 gol atıp 6 da asist üretti.

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