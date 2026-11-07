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Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda! Hakan Çalhanoğlu için şartlar hazır

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#Hakan Çalhanoğlu#Transfer#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda Hakan Çalhanoğlu için şartlar hazır
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 14:19

İtalya Seri A devi Inter ile henüz sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

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İtalya’da transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Inter ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda Hakan Çalhanoğlu için şartlar hazır

HAKAN'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Milli futbolcunun Inter’den yeni sözleşme konusunda üst düzey bir oyuncuya yakışır şartlar talep ettiği belirtiliyor. Ancak Milano temsilcisinin bu konuda aceleci davranmadığı ve görüşmelerde şimdilik beklemeyi tercih ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda Hakan Çalhanoğlu için şartlar hazır

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COMO VE JUVENTUS TAKİPTE

Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşme durumunu yakından takip eden takımlar arasında Como ve Juventus da bulunuyor. Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas’ın ve kulübün sportif yapılanmasında etkili olan isimlerden Giovanni Carnevali’nin, tecrübeli futbolcuyu kadrolarına katmayı hedeflediği belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda Hakan Çalhanoğlu için şartlar hazır

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PUSUDA

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile anlaşma sağlayamaması halinde transfer yarışına Türk kulüplerinin de dahil olması bekleniyor. İtalyan La Sampta'ya göre; Galatasaray ve Fenerbahçe’nin milli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer gerçekleştirme ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda Hakan Çalhanoğlu için şartlar hazır

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#Hakan Çalhanoğlu#Transfer#Galatasaray

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