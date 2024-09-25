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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

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#Süper Lig#Tff#Futbol
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDKye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 00:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da olduğu 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketleri
- Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
- Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları
- Bodrum FK, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
- Konyaspor ve Göztepe, saha olayları
- Samsunspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, çirkin ve kötü tezahüratı
- Kasımpaşa, talimatlara aykırı hareketi
- Ayrıca Galatasaray, Bodrum FK ve Antalyaspor kulüpleri, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle;
- Kasımpaşa futbolcusu Josip Brekalo’nun, Antalyaspor maçında kural dışı hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
- Beşiktaş Kulübü idarecisi Muharrem Kaan Şakul’un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.

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#Süper Lig#Tff#Futbol

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