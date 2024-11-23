Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu

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Bodrum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 19.00'da Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşacak. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi olacak. Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR'da ise Serkan Olguncan görev yapacak.