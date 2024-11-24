Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlara kim ne dedi: Penaltı var mı, Ege Birsel'in kartı doğru mu?

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Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Kayserispor - Fenerbahçe ve Bodrum FK - Galatasaray maçlarında tartışılan hakem kararları vardı. Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus ve yayıncı kuruluşun Trio programındaki eski hakemler, pozisyonları yorumladı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Direnç Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Murat Altan üstlendi. VAR’da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR’da ise Serkan Olguncan görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: Fenerbahçe lehine verdiği penaltının ‘bence’si, ‘sence’si yok. Pozisyonun içindeki Filip Kostic bile penaltı olduğuna inanmıyor. Penaltı olduğuna inanan bir hakem bir de VAR hakemi var.

Bahattin Duran: Rakibinin teması söz konusu değil, hiçbir açıdan penaltı söz konusu değil. Tabanını da rakibe doğru getiren Kostic. Kayserisporlu oyuncunun hiçbir şekilde teması yok. Kostic'in yaptığı hakeme aldatmaya yönelik hareket. Sarı kart vermeliydi. VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Kesinlikle ve kesinlikle Kayserisporlu oyuncunun teması, müdahalesi söz konusu değil. Hakemin yanlış kararını VAR devreye girerek düzeltmeliydi.

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Deniz Çoban: Direnç Tonusluoğlu niye geriye kaçıp pozisyondan uzaklaşıyor, tecrübeli bir hakem artık. Penaltıya benzer hiçbir şey yok. Kontak olsa VAR o yüzden karışmadı diyeceğim. VAR müdahalesiyle penaltının iptali gerekirdi. Hakem hata yaptı, VAR devreye girmedi hata yaptı. Aldatmadan Kostic, sarı kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Oyun kurallarındaki faule benzeyen bir şey yok. Penaltı değil, penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR devreye girip düzeltseydi.

DJIKU'NUN SARI KARTI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Faulü tartışırım. Bir çekme tutma yok. Sarı kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Stoperler hiç mücadele edemiyorlar. Hakemlerin bunu doğru ayarlaması lazım. Abdülkerim'in gördüğü sarı kart gibi bu da. Bu adam nasıl ikili mücadele edecek.

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Deniz Çoban: Burada asıl sorun şu; Djiku'nun sonradan hakeme yaptığı hareketler.

Bülent Yıldırım: Ne demek bunlar? Bana bunun kararı destekleyici nitelikte olduğu, saygısını sunduğu hareket denir mi? Masum mu bu hareketler?

Deniz Çoban: Hakemin gururunu kıran, aşağılayan bir hareket mi? Nasıl görmeliyiz.

Bahattin Duran: Masum bir hareket değil, net.

Deniz Çoban: Sarı kart olmayana sarı kart gösteriyorsunuz, oyuncu bu hareketi yapınca sesinizi çıkaramıyorsunuz. Çaldığı faulden emin değil, atamıyor. Hakemler, verdikleri kararın arkasında durmaları gerekirken duramıyor. MHK'de olsam, eğitimde bu görüntü gelse kaldırır sorarım, bu hareketi nasıl değerlendirdin?

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Bülent Yıldırım: Sportmenliğe uygun bir hareket olduğunu düşünen biri olduğunu düşünmüyorum.

Deniz Çoban: İkinci sarı karttan atılır diyemiyorum, ilki sarı kart değil.

Bahattin Duran: Sarı karta katılmıyorum. Sonrasında Djiku'nun yaptığı hareketler masum değil.

Deniz Çoban: Bu faulü çalmasanız, kartı göstermeseniz oyuncu bu hareketi yapmaz. Kendi probleminizi kendiniz yaratmamış olursunuz.

Bülent Yıldırım: İlk karar yanlış, böyle sarı kart olmaz.

KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONLAR

Fırat Aydınus: 20. dakikada Kayserispor’un penaltı beklediği pozisyonda Kostic’in kolu doğal konumda, devam kararı doğru.

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Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı yok. Top Kostic'in doğal konumdaki sağ koluna geliyor. Doğal olmayan kolu, sol kolu. Sağ kolu vücuduna yapışık vaziyette olabildiğince kapalı. Kapattı ve top geldi.

Deniz Çoban: Kol doğal konumda, penaltı olmaz.

Bülent Yıldırım: Devam kararı yüzde 100 doğru.

Fırat Aydınus: 71. dakikada yine Kayseri’nin penaltı beklediği pozisyonda top Kostic’in kafasına çarpıp çıkıyor; penaltı değil. Bir not da yardımcı hakem Murat Altan’a. 60. dakikada kaldırdığın bayrağı bir izle kardeş! Bir Süper Lig maçında üst klasman yardımcı hakem ofsayt diye böyle bir bayrak kaldırıyor ise buna denecek bir şey yok.

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FENERBAHÇE'NİN 3. GOLÜNDE EN NESYRI İÇİN OFSAYT KARARI ÇIKMALI MIYDI?

Fırat Aydınus: En-Nesyri’nin topa karşı eyleminin kaleciyi ve defans oyuncusunu etkilemediği kanaatindeyim. Gol nizami.

Deniz Çoban: Deniliyor ki, 'En-Nesyri'nin yaptığı aksiyon kaleciyi etkiledi, topa vurmasını bekliyordu, top geriye doğru gidince hamlesi gecikti.' Bunun olabilmesi için topun En-Nesyri'nin vurabileceği bir yakınlıkta olması lazım ki etkilensin. Bu hareketten kaleci etkileniyorsa, oyunun içinde olmalı. O zaman her pozisyon ofsayt olur. Şeklen ofsayt olmak ofsayt demek değildir. En-Nesyri'nin açık bir aksiyonu yok, topa yetişemeyeceğini anlayınca topu bırakıyor. En-Nesyri yakın olsa, kaleye de yakın olsa ofsayt olurdu. En-Nesyri'nin ihlal olacak bir hamlesi yok. Top uzağından geçiyor, temiz gol.

Bahattin Duran: Deniz Çoban çok güzel anlattı. Açık bir aksiyon değil, açık aksiyon diye bile kabul etsek dahi açık etkisi yok kaleciye. Kaleden ve kaleciden çok uzak. En-Nesyri'ye top yakın olsa, kale alanına yakın olsa farklı düşünebilirdik. Burada ofsayt söz konusu değil. Bunu sahada hakemler verir. Karar doğru. Sana göre bana göre olsa bile sahadaki hakemin kararı kabul edilir. VAR çağırıp gel bak demez.

Bülent Yıldırım: Arkadaşlarım güzelce izah etti. Çok net açık hamle açık ihlal görülecek ki ancak o durumda VAR izletebilir. Kural ortada. Subjektif bir konu. Hakem ve yardımcıları bir karar vermiş. Hiçbir şüphe yok bu golde. VAR, ciddi şüpheli ve kanıt olan pozisyonlarda çağırır. Bu gol temiz, VAR'ın çağırmasına gerek yok.

BODRUM FK - GALATASARAY MAÇI: EGE BİRSEL'E ÇIKAN İKİNCİ SARI KART DOĞRU MU?

Bodrum FK - Galatasaray maçında Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Muhammet Ali Metoğlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal üstlendi. VAR’da Onur Özütoprak, AVAR’da ise Serkan Çimen görev aldı.

Fırat Aydınus: Ege’nin 21. dakikada Mertens’e yaptığı kontrolsüz hareket ve 45. dakikada Torreira’nın topuğuna bastığı pozisyonlar ayrı ayrı sarı kart gerektiriyordu, dolayısıyla ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi doğru karar. Bu pozisyonda kırmızı olmaz çünkü Ege’nin topuğu çimlere temas ediyor.

Ege Bilsel'in ilk sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart. Oyuncunun teması rakibine belirgin bir temas değilse de kontrolsüz kayıyor.

Bahattin Duran: Şüphe yok. Kontrolsüz hareket, net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Gelişi itibarıyla rakip oyuncu sağlığını tehdit ediyor. Sarı kart doğru.

Ege Bilsel'in ikinci sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Kontrolsüz basma var. İkinci sarı kart doğru. Oyuncunun ihracı doğru karar.

Bahattin Duran: Umut vadeden atak yok, sportmenlik dışı faul yok, taktik faul yok. Oyuncu dikkatsiz. Kontrolsüz bir hamle. Niyeti, Torreira'ya bir şey yapmamak ama Torreira topu aldığı anda kendini oyuncunun önüne atıyor, hakkı mı hakkı. Kontrolsüz hareket oluyor, sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hamle. Basma var tendona, adımı ayarlaması lazım. İkinci sarı kart doğru.

"HAKEM SAKAT SAKAT DEVAM ETTİ"

Fırat Aydınus: Hakemin dün en büyük hatası sakatlanmasına rağmen oyuna devam etmesiydi. Madem sakatlandın, niye kendini zorlayıp devam ediyorsun? Bu şekilde devam etmen daha kötü sonuçlara yol açabilir.