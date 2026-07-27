Fenerbahçe ve Galatasaray, Leao için devrede! 'Şampiyonlar Ligi' faktörü

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Rafael Leao için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Brezilya’da tatil ve iş programını bir arada sürdüren Leao, Neymar’ın formasını giydiği Santos maçında tribünleri coştururken görüntülendi.

Sosyal medyada Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Leao, “Sezon öncesi hazırlıklarıma başlıyorum” mesajını paylaştı. Yıldız futbolcu çarşamba günü Milan kafilesine katılmak üzere Avustralya’nın Perth kentine gidecek.

YOL AYRIMI KAPIDA

Perth’e varışın ardından iki Portekizli futbolcunun yolu ayrılacak. Gonçalo Ramos’un, teknik direktör Ruben Amorim’in yeni hücum planında kilit rol üstlenmesi beklenirken, Leao’nun geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan basınına göre yıldız oyuncu Milan’da kalmaya sıcak bakmıyor.

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FENERBAHÇE'DEN RESMİ HAMLE

Fenerbahçe’nin transferde ciddi olduğu net bir şekilde görülüyor. Sarı-lacivertli kulübün temsilcilerinin kısa süre içinde Milano’ya giderek Leao için resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Milan yönetimi ise kapıyı en az 50 milyon eurodan açıyor. Bu rakama bonuslar da dahil.

Transferin kaderi, Fenerbahçe’nin Avrupa arenasındaki durumuna da bağlı. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze karşısında ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Rövanşta avantaj korunursa Fenerbahçe, Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi faktörü, Leao’nun kararında belirleyici olacak. Bu noktada Galatasaray’ın doğrudan katılım avantajı dikkat çekse de Fenerbahçe’nin yüksek bonservis bedelini hızlıca ödeyebilme gücü transfer yarışında öne çıkıyor. Alternatif formül ise satın alma zorunluluğu içeren kiralama modeli.

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MILAN ONSUZ BAŞLADI

Öte yandan Milan, sezon öncesi çalışmalarına Leao olmadan başladı. Samuel Chukwueze’nin performansı teknik heyeti memnun ederken, Christopher Nkunku ve Christian Pulisic’in dönüşü bekleniyor.

Leao’nun Milan ile ilk ciddi teması Avustralya kampında olacak. Ancak mevcut tabloya bakıldığında yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Milan’ın 8 Ağustos’ta Chelsea ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanabilir.