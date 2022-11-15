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Fenerbahçe ve Galatasaray, LaLiga ekipleriyle karşılaşacak

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Laliga
Fenerbahçe ve Galatasaray, LaLiga ekipleriyle karşılaşacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 20:29

30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal’in yer alacağı dostluk turnuvasında yer alacak.

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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İstanbul’da dostluk turnuvası düzenlenecek. Kulüpler Birliği Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu LaLiga ile Katar’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenlenecektir. Bu organizasyon kapsamında LaLiga takımlarından Villarreal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Maç programı ise şöyle:

30 Kasım Çarşamba

20.00: Fenerbahçe - Rayo Vallecano

3 Aralık Cumartesi

16:00: Galatasaray - Rayo Vallecano
19:00: Fenerbahçe - Villarreal

6 Aralık Salı

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20.00: Galatasaray - Villarreal

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Laliga

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