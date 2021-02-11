Fenerbahçe ve Galatasaray kupadan elendi, gözler Beşiktaş'ta! Konya deplasmanında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

KONYASPOR

- Arka arkaya kötü sonuçlar ve etkisiz futbol İsmail Kartal'ın sonunu getirdi ve Beşiktaş maçıyla birlikte artık İlhan Palut'u Konyaspor'un başında izleyeceğiz.

- Uzun süredir sakat olan Marin Anicic ve Alper Uludağ dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Önce Hatayspor'da ardından da Göztepe ile 4-2-3-1 sistemi oynatan Palut, "Beşiktaş'a karşı en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

- Son haftalarda sakatlığı nedeniyle eldivenleri devreden Ibrahim Sehic iyileşti. Sağ bekte Nejc Skubic ve orta alanda Marko Jevtovic de kolay kolay vazgeçilecek isimler değil.

- Ara transfer döneminde büyük umutlarla gelen ama hep ikinci yarılarda tercih edilen Zymer Bytyqi de bu sefer ilk 11'de forma giyecektir.

BEŞİKTAŞ

- Trabzonspor yenilgisi sonrası bir de Antalyaspor'a puan kaybederek Süper Lig'in zirvesinden inen Beşiktaş, kupa çeyrek finalinde karşılaşacağı Konyaspor'u İstanbul'da 1-0 geçip yeniden liderliğe ortak olmuştu.

- Gökhan Töre iyileşti, Cenk Tosun'un karantinası sona erdi ve iki isim de deplasman kafilesine dahil edildi.

- Rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosuna alınmadı.

- TD Sergen Yalçın'ın yoğun maç trafiği ve Cenk Tosun'un dönüşü sonrası Vincent Aboubakar'ı dinlendirmesi bekleniyor.

- Kalede Ersin Destanoğlu yerine Utku Yuvakuran, kanatta Rachid Ghezzal yerine Ajdin Hasic görebiliriz.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un İlhan Palut öncesi, son 7 resmi maçında sadece 1 galibiyeti vardı! (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- İlhan Palut daha önce Beşiktaş'a karşı 1 kez sahaya çıktı, Göztepe ile 2-1 kazandı.

- Beşiktaş'ın son 3 deplasman maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Sergen Yalçın, Konyaspor'a karşı 5 farklı takımla 9 kez sahaya çıktı, 5 galibiyet elde etti. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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