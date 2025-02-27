Fenerbahçe ve Galatasaray Kupa Mesaisinde! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

Haberin Devamı

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %43’ü Fenerbahçe’nin galip gelmesini bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Tercihi: İlk Yarı Sonucu 2

Fenerbahçe'nin bu kupa mücadelesinde, Jose Mourinho'nun rotasyonlu bir kadroyu tercih edeceğini düşünüyorum. Gaziantep'in gruptan çıkma ihtimali matematiksel olasılıklara tutunuyor. Lig'de oynayacakları Eyüpspor maçını hedefleme ihtimalleri daha yüksek. Fenerbahçe'nin ilk yarıdan galibiyeti alması benim için sürpriz olmayacak. Daha düşük oranlı ve daha az riskli tercih "karşılıklı gol" olabilir.

Galatasaray - Konyaspor: Maç Sonucu 1

Haberin Devamı

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Galatasaray - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %61’i karşılaşmanın Galatasaray’ın kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Sefa Can Konuksever’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Konyaspor'un da 6 puanı olmasına rağmen çeyrek final bileti cepte değil. Öyle ki en basit hesapla hem Galatasaray hem de Başakşehir galip gelirse, Konyaspor ilk 2 dışında kalıyor. Oyun olarak eleştirilen bir dönemde Okan Buruk. Dolayısıyla kupada, iç sahada bu imajı toparlamaya çalışacaklardır. Fakat kupa kulvarı her zaman sürprizlere açıktır ve Konya'nın da kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Karşılıklı goller izleyebiliriz bu mücadelede.

West Ham - Leicester City FC: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından West Ham - Leicester City FC mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %26’sı West Ham’ıngalip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Tercihi: Ev Sahibi Alt/Üst 1.5: Üst

West Ham'ın kadro kalitesi bence Premier Lig için yeterli değil. Özellikle orta saha oyuncuları yana pas dışında bir iş görmüyor. Hücumda yetenekli Kudus ve ona ayak uydurmaya çalışan Bowen var. Arsenal deplasmanında alınan galibiyet sonrası evlerindeki maça moralli çıkacaklar. Leicester City, ligin en kötü savunmasına sahip takım. Oyuncu grubu kötü, hatta hocası da bana göre en kötüsü diyebilirim. Sadece son 3 maçta 10 gol yiyip 1 gol bile atamadılar. Bu maçta ev sahibi West Ham'ın en az 2 gol atmasını bekliyorum.

Haberin Devamı

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranların yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...