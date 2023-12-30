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Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri yola çıktı! İstanbul'a geliş saatleri...

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri yola çıktı İstanbula geliş saatleri...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 00:31

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan kriz sonrası ertelenirken takımlar dönüş yolunda.

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Fenerbahçe ve Galatasaray, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması, yaşanan pankart ve tişört krizi sonrası ertelenirken takımlar otelden ayrılıp yola çıktı.

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GELİŞ SAATLERİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımda futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaparken Galatasaray kafilesinin, sabaha karşı saat 4 gibi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin de aynı saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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