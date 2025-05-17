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Fenerbahçe ve Galatasaray Joaquin Correa’nın peşinde! Transferi duyurdular

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#Fenerbahçe Transferi#Galatasaray Transferi#Joaquin Correa
Fenerbahçe ve Galatasaray Joaquin Correa’nın peşinde Transferi duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 12:39

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için Arjantin’den önemli bir iddia gündeme geldi.

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Süper Lig’de bitime kısa bir süre kala şimdiden gelecek sezonun planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray için önemli bir haber Arjantin basınında yazıldı.

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Sezonun sona ermesiyle beraber transferde de kıyasıya rekabete girmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, İtalya Serie A devi Inter’de forma giyen Joaquin Correa ile ilgilendiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Joaquin Correa’nın peşinde Transferi duyurdular


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Arjantin basınından yansıyan bilgilere göre Joaquin Correa’ya Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber Yunanistan ve Brezilya’dan da ilgi var.

Fenerbahçe ve Galatasaray Joaquin Correa’nın peşinde Transferi duyurdular


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Joaquin Correa’nın Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek ve oyuncu bedelsiz transfer olacak.

Correa’ya Estudiantes, Internacional ve Panathinaikos da ilgi duyuyor. Correa bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 1 gol 4 asist üretti.

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#Fenerbahçe Transferi#Galatasaray Transferi#Joaquin Correa

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