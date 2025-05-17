Fenerbahçe ve Galatasaray Joaquin Correa’nın peşinde! Transferi duyurdular

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Süper Lig’de bitime kısa bir süre kala şimdiden gelecek sezonun planlaması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray için önemli bir haber Arjantin basınında yazıldı.





Sezonun sona ermesiyle beraber transferde de kıyasıya rekabete girmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray’ın, İtalya Serie A devi Inter’de forma giyen Joaquin Correa ile ilgilendiği ortaya çıktı.











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Arjantin basınından yansıyan bilgilere göre Joaquin Correa’ya Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber Yunanistan ve Brezilya’dan da ilgi var.





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Joaquin Correa’nın Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek ve oyuncu bedelsiz transfer olacak.

Correa’ya Estudiantes, Internacional ve Panathinaikos da ilgi duyuyor. Correa bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 1 gol 4 asist üretti.



