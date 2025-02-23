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Fenerbahçe ve Galatasaray ithal hakemlerle 5'er galibiyet aldı!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Hakem
Fenerbahçe ve Galatasaray ithal hakemlerle 5er galibiyet aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 18. kez yabancı bir hakem yönetiminde derbi maç oynatacak.

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TFF’nin, Türk hakemlere yönelik tartışmalar nedeniyle yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atadığı Sloven Slavko Vincic, iki takım arasındaki derbileri yöneten 18. yabancı hakem olacak.

Yabancı hakemler yönetiminde daha önce oynanan 17 karşılaşmada iki takım 5’er galibiyet alırken, 7 maç berabere bitti.

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Galatasaray’ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.

İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı son derbi, 26 Nisan 1970’te Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ithal hakemlerle 5er galibiyet aldı

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Hakem

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