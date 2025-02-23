Fenerbahçe ve Galatasaray ithal hakemlerle 5'er galibiyet aldı!

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TFF’nin, Türk hakemlere yönelik tartışmalar nedeniyle yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atadığı Sloven Slavko Vincic, iki takım arasındaki derbileri yöneten 18. yabancı hakem olacak.
Yabancı hakemler yönetiminde daha önce oynanan 17 karşılaşmada iki takım 5’er galibiyet alırken, 7 maç berabere bitti.
Galatasaray’ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.
İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı son derbi, 26 Nisan 1970’te Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynandı.