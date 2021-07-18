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GeriFutbol Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Paulinho'da son dakika transfer gelişmesi...
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Futbol
Haber Giriş: 18.07.2021 - 08:46 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Paulinho'da son dakika transfer gelişmesi...

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Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti! Paulinho'da son dakika transfer gelişmesi...

Son dakika... Brezilyalı futbolcu Paulinho'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. 32 yaşındaki futbolcu yıldız futbolcuya çok ciddi bir teklif geldi ve Paulinho bu talebi değerlendirdi. Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde Shabab Al-Ahli yetkilileriyle görüşme gerçekleştirip transferi sonuçlandıracağı iddia edildi.

Brezilyalı futbolcu Paulinho'nun transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe 'ye rakip çıktı. Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu için Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli Dubai Club, devreye girdi ve ciddi bir teklifte bulundu. Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde Shabab Al-Ahli yetkilileriyle görüşme gerçekleştirip transferi sonuçlandıracağı öğrenildi.

 20 maçta 16 gole katkı yaptı

Paulinho'nun adı uzun süredir Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Son olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen Sambacı, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 20 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi. Başarılı orta saha, Temmuz ayından itibaren serbest oyuncu konumunda.

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