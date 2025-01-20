Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları vardı, Antony'nin yeni adresi İspanya oldu!

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30 Ağustos 2022 tarihinde 95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Antony için İngiltere macerası bir hayal kırıklığına dönmek üzere.

Ruben Amorim'in takımın başına geçişi ile birlikte bulduğu forma süresi iyice azalan Brezilyalı yıldızın yeni forma renkleri hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

REAL BETIS YOLCUSU

Fabrizio Romano'nun haberine göre La Liga ekibi Real Betis ile Manchester United, Antony'nin kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci, 24 yaşındaki oyuncunun 2024/2025 sezonunun sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyeceğini de öne sürdü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE DE ADI ANILIYORDU

İspanya'ya transfer olacağı iddia edilen Antony'nin adı ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Yaz transfer döneminde ortaya atılan transfer iddialarına karşın Manchester United'da kalan Antony, bu sezon Manchester ekibiyle birlikte 14 maça çıktı.

Bu maçlarda 407 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, takımına 1 gollük katkı sağladı.