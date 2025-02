Fenerbahçe ve Galatasaray için UEFA Avrupa Ligi yorumu! 'Bu oyunlar Alkmaar ve Anderlecht'e yeter mi?'

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında maçlarını oynadı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı lacivertliler bu sonuçla zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray ise Pazartesi akşamı Gaziantep FK'ya konuk oldu. Yeni transferi Ahmed Kutucu'nun golüyle müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de önümüzdeki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı geçen her hafta daha da kızışırken, Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, her iki ekibi de köşe yazılarında değerlendirdiler. Meleke, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mevcut performanslarının UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçlar için yetersiz bulduğunu ifade etti. Banu Yelkovan ise 'Galatasaray, gol yemediğine en az 3 puan kadar sevindi' ifadesini kullandı.

Galatasaray, gol yemediğine en az 3 puan kadar sevindi



Sarı kırmızılı takım, çok da iyi oynamadığı bir maç sonunda Gaziantep'ten galibiyet çıkarmayı bildi.

Skorlara bakarsan kolay, maçları izlersen her karşılaşması ayrı zor, bazen ilk gole bazen son düdüğe kadar mücadele dozu oldukça yüksek, asabiyet katsayısı her daim zirvede nevi şahsına münhasır ligimizde, bir önceki maçın olumlu/olumsuz skoru, bir sonraki maçın sırtına, üstelik sadece sahada oynayanların değil, hakeminden yöneticisine, izleyeninden yorumlayanına, biniyor tüm ağırlığıyla. İşte bu yüzden Fenerbahçe’nin 2-0 geriye düşerek 9 kişi kalan Rizespor’a karşı 3-2 kazanmayı bildiği ve puan farkını maç fazlasıyla üçe indirdiği Rizespor maçından ve sonrasında gelen açıklamalardan sonra, her hafta olduğu gibi bu hafta da ‘tarihinin en zor maçı’na çıktı Galatasaray.





Selçuk İnan yönetiminde, iç saha performansı hiç fena olmayan, ligde evinde oynadığı son 9 maçında yenilmeyen, son 8 resmi maçında kalesinde gol görmeyen Gaziantepspor, bu puan baskısı olmasa da yeteri kadar zor bir deplasmandı gerçi. Yine de Barış ve Yunus’un ilk 11 yokluğunda üçlü savunmanın hemen önünde, sağda Jelert solda Sallai ile maça başlayan sarı kırmızılılar. Daha 5. dakika dolmadan yeni transfer Ahmed Kutucu’nun Eyüpspor’dan alıştığımız jenerik gollerinden biriyle skoru açmayı başardı. Tabii sarı kırmızılılar, öne geçmenin hatta farkı açmanın hiçbir anlam taşımadığını son haftalardaki tecrübeleriyle gayet iyi bildiği için bu golle pek rahatlamadı ve maç boyunca skoru artırmaya uğraştı.

GAZİANTEP PUAN ALABİLİRDİ

Gaziantep, geçen hafta Samsunspor karşısında son dakikalarda yediği golle mağlup olsa da, fazla gol yemeyen oturmuş savunmasıyla bu maçtan en az bir puan alma hedefindeydi, son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar, daha fazlasını da çıkarabilirdi ama o da olmadı. Galatasaray, hata yapma lüksünün olmadığı maçta, ilk yarıda Osimhen’le bulamadığı golü, ikinci yarıda antrenmana çıkmadan maça çıkan yeni transferi Morata’yla da kaydedemedi. Dürüst olmak gerekirse çok da iyi oynamadığı bir maçın sonucunda, en azından bir karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardığı ve son 6 resmi maçında sadece 2 galibiyet alarak sürdürdüğü ağır aksak ilerlemesini üç adımlık bir galibiyetle kırmayı bildiği için maç sonu galibiyeti, yeni transfer Morata’nın çektirdiği üçlüyle kutladı.

Bu oyunlar Alkmaar ve Anderlecht'e yeter mi?

Dün Gaziantep’te ilk devrede Galatasaray’ın tüm aksiyonlarını yaratan Mertens’ti.

Henüz beşinci dakikada Ahmed’e golü attırdı. 33’te sağdan etkili bir şutla Burak’ı yokladı. 41’de soldan sağa müthiş bir diyagonal pası var akın başlangıcında. 45+5’te de Kaan’ın kafasına topu konduran yine Mertens. 36 yaşındaki Mertens, Galatasaray’ın oyununun kalbi. Önceki gün de Rize önünde Fenerbahçe’yi izledik, sarı lacivertlilerin neredeyse tüm akınlarının merkezinde 38’lik Dzeko var. Neyse ki iki veteran yıldız da futbola hâlâ sıkı sıkıya bağlı. Muhtemelen rüyalarında hâlâ asist yaptıklarını, gol attıklarını görüyorlar. Bu da Avrupa’da devam eden iki dev kulübümüzün şansı.

SÜPER LİG DURARAK OYNANIYOR

Hem Fenerbahçe’nin, hem de Galatasaray’ın Avrupa’da çeyrek final yollarının çok da engebeli olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe zaten Anderlecht ve Rangers/Olympiakos kurasıyla şanslı. Premier Lig takipçileri muhtemelen benimle aynı görüştelerdir:

ManU veya Tottenham’la oynamak için belki de en uygun zaman bu. Tabii ki Galatasaray’ın önce genç Alkmaar sınavını geçmesi koşuluyla. Normal şartlarda Galatasaray ve Fenerbahçe, Alkmaar ve Anderlecht’ten kaliteli takımlar. Ancak esas sorun şu:





İki temsilcimizin de nefesi bu sınavların son bölümlerine yetecek mi? Süper Lig’le Avrupa Ligi arasındaki en temel fark bu zaten. Galatasaray’ın Elfsborg’la Dinamo Kiev, Fenerbahçe’nin Alkmaar ve Lyon maçlarında son bölümlerde fiziksel olarak ne kadar zorlandıklarını gördük. Bunun sebebi basit:

Süper Lig’de maçlar durarak oynanıyor. Yatan kalkmıyor. Hakemler oyunu her fırsatta kesiyor, her duraksama gereğinden uzun sürüyor. Çünkü hakemlerin de işine geliyor temponun düşmesi. Ancak Avrupa Ligi’nde durum farklı. Maçlar daha az duruyor, duraksamalar daha kısa sürüyor. Futbol dinlenerek oynanmıyor. Müsabakalar tempolu. O zaman da hem takımlarımızın yaşlı kadro, hem de fiziksel defoları çıkıyor ortaya. İki gün içinde Fenerbahçe Rize’yi, Galatasaray Antep’i yendi bir şekilde. Ancak bu maçlar, Alkmaar ve Anderlecht’i geçmek için ölçü sayılır mı? İşte o noktada şüpheliyim.