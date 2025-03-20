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Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini! Gerçekleşirse 18 yıl sonra bir ilk olacak

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Gerçekleşirse 18 yıl sonra bir ilk olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:53

2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar ve yer alacakları torbalar öngörüldü. Devler Ligi'nde yer alacak takımlar içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de gösterildi.

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Football Rankings, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlara dair tahminini paylaştı.

TAHMİNE GÖRE 18 YIL SONRA BİR İLK

Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak. Bu senaryonun yaşanması durumunda 2007/2008 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye 2 takımla temsil edilecek.

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TORBA TAHMİNLERİ DE PAYLAŞILDI

Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'ne öngördüğü takımların katılması durumunda yer alacakları torbaları da açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Gerçekleşirse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak:

 Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.

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2. torbada yer alacak takımlar:

Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli.

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FENERBAHÇE 3. TORBADA

3. torbada ise Fenerbahçe'ye yer verildi. Bu torbada Fenerbahçe ile birlikte yer alacak takımlar şöyle:

Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Bodo/Glimt, Lyon, Kızılyıldız, Monaco.

Fenerbahçe ve Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Gerçekleşirse 18 yıl sonra bir ilk olacak

GALATASARAY SON TORBADA

Son torbada ise Galatasaray yer aldı. Galatasaray ile birlikte 4. torbada yer alacak takımlar şöyle:

Celtic, Athletic Bilbao, Sturm Graz, FCSB, Nottingham Forest, Newcastle United, Mainz, Genk.

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

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